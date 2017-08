publié le 21/08/2017 à 07:28

Beyond the Wall est sans doute le meilleur épisode de la saison 7 de Game of Thrones. Plus intense, riche en révélations et plus fort en tension dramatique, il possède tous les ingrédients qu'adorent les fans (le sexe en moins), depuis 2001. L'Hiver est arrivé. Les Marcheurs Blancs, que Bran a aperçus dans l'épisode 4, font route vers le Mur. Il prévient Jon Snow, encore à Dragonstone, qui décide de capturer un zombie des glaces au-delà du Mur pour l'apporter à Cersei et la convaincre de rejoindre la Guerre des Vivants. Attention, spoilers si vous n'avez pas vu l'épisode 6 !



Pour cette "mission suicide", Jon Snow est accompagné de Gendry, qui a fait son grand retour dans l'épisode 4, Le Limier, Thoros de Myr, Béric Dondarion, Tormund et enfin Jorah Mormont, guéri de la Grisécaille grâce à Sam Tarly.

À Winterfell, Littlefinger continue de manipuler Arya et Sansa Stark. Il a caché exprès une lettre de Sansa qu'Arya a trouvé sous son lit. La missive date de la saison 1 et Sansa demandait alors à Robb Stark de se rendre à Port-Réal, prêter allégeance à Joffrey Baraheton, alors que leur père était emprisonné. Arya, qui a déjà reproché à Sansa de ne pas avoir défendu Jon devant les Seigneurs du Nord, devrait donc avoir de nouveaux griefs contre son aînée. Attention, les spoilers sont après le GIF !



Les sept mercenaires des neiges

Beyond the Wall démarre par un plan sur la table de Danerys à Dragonstone qui représente Westeros. On se retrouve propulsé de l'autre côté du Mur, où la neige et le froid sont rois. Pas à pas, Jon Snow et ses compagnons discutent. Gendry grelotte, lui qui n'avait jamais vu la neige, tandis que Tormund lui explique que pour se réchauffer, il est de bon ton de passer la nuit avec quelqu'un.



L'humour est présent dans cette séquence, et les hommes apprennent à faire connaissance. Thoros de Myr et Beric en profitent pour discuter avec le forgeron qui leur en veut toujours de l'avoir vendu à Mélisandre dans la saison 3. La prêtresse rouge lui avait alors couvert le corps de sangsues pour récupérer son "sang royal".

Sandor Clegane se démarque de la troupe par son cynisme et ses phrases ponctués de jurons. Pas à pas, chaque homme se rend compte de ce qu'il le lie à son compagnon d'infortune : Jon souhaite rendre Longclaw à Jorah, l'épée que lui avait donnée le Commandant Mormon (avant sa mort dans la saison 4).



Mais, Jorah, conscient d'avoir couvert de honte sa maison en faisant du commerce d'esclaves la refuse. "Elle est à toi et elle pourrait te servir, ainsi qu'à tes enfants", lui répond Jorah, devant un Jon Snow au visage perdu.

Arya et Sansa Stark au bord de la rupture

À Winterfell, les sœurs Stark se remémorent les souvenirs de leur père Ned, assassiné dans la saison 1 sur ordre de Joffrey Baratheon. Arya rappelle ensuite à son aînée combien elles sont différentes : elle voulait devenir chevalier pendant que Sansa rêvait d'être la reine avec de belles robes. Puis, Arya lui reproche d'avoir trahi leur famille pour son "tendre Joffrey" et lui parle de la lettre, trouvée dans l'épisode 5.



Sansa panique, même si elle explique qu'elle n'était qu'une enfant à l'époque et que Cersei lui avait forcé la main. Des arguments qu'Arya balaye d'une main bien que Sansa ne perd pas la face en lui rappelant que la Bataille des Bâtards (saison 6) a été remportée par les Seigneurs du Val, venus pour elle et non pour leur frère.

Mais, Sansa perd l'ascendant dans ce face à face lorsqu'Arya comprend qu'elle a peur que les seigneurs du Nord découvrent aussi cette lettre. "Tu es en colère, et parfois les gens font des choses stupides à cause de la colère", lui rétorque son aînée. Mais, Arya ne se démonte pas pour autant et lui répond que les gens font aussi des choses malheureuses à cause de la peur, mais qu'elle préfère choisir la colère.

Tyrion Lannister veut que Daenerys choisisse un héritier

Jon Snow se retrouve à côté de Béric qui lui fait remarquer qu'il ne ressemble pas à son père (qu'il a vu dans la saison 1), mais qu'il a dû prendre "le côté de sa mère". Cette dernière n'est autre que Lyanna Stark, la sœur de Ned, mais Jon ignore tout de ses vraies origines. Les deux hommes parlent ensuite de leur résurrection par le feu, qu'ils ne comprennent toujours pas.



"Nous sommes des soldats, nous savons pourquoi nous nous battons. (...) Je me bats pour la vie. La mort est l'ennemi", lui confie Béric. Tous les deux doivent protéger la vie et les plus faibles, et Jon conclut en citant l'un des vœux de la Night's Watch : "Nous sommes les boucliers qui protègent le royaume des hommes".



À Dragonstone, Tyrion Lannister essaye de savoir si Jon Snow plaît à Daenerys. Fidèle à elle-même, elle répond qu'il est "trop petit". Une phrase qui fera rire les fans... Il lui reproche ensuite d'avoir tué les deux Tyrell, et de ne pas commettre d'actes aussi impulsifs, si elle ne veut pas ressembler aux tyrans qui l'ont précédée. Il l'exhorte finalement réfléchir à des héritiers. Mais, Daenerys ne peut plus avoir d'enfants depuis son pacte avec Mirri Maz Duur, la sorcière qui a ramené à la vie Drogo, contre la vie de leur bébé dans la saison 1. "Nous verrons cela quand je serai couronnée", lui répond Daenerys en serrant les dents.

Les Morts attaquent

Derrière le Mur, les "sept mercenaires" font une rencontre musclée avec un ours aux yeux bleus, signe qu'il a été transformé en zombie. C'est grâce aux épées de feu de Thoros de Myr et Béric que la bête est tuée, face à un Sandor Clegane complètement apeuré par les flammes, preuve que son traumatisme est toujours présent. Thoros de Myr est grièvement blessé, mais ne quitte pas sa gourde de la bouche pour avancer. Ils tendent ensuite un piège à une petite troupe de soldats zombies.

Lorsque Jon Snow parvient à toucher un des soldats avec son épée en Verredragon, le soldat et ceux qui l'entourent explosent. Mais, le zombie capturé parvient à donner l'alerte. Jon ordonne à Gendry de courir jusqu'à Eastwatch et d'envoyer un corbeau à Daenerys pour qu'elle vienne les sauver.



Thoros de Myr meurt dans la nuit, congelé. Avec le peu de force qu'ils leur restent, ils se battent contre une horde de squelettes. Le Roi de la Nuit observe la scène en hauteur. La séquence est digne de la Bataille des Bâtards : le stress est intense et on a peur pour tous les protagonistes.

Le combat du feu et de la glace

Mais, au moment où l'on pense que tout espoir est perdu, Daenerys et ses trois dragons arrivent dans la bataille. L'armée zombie tombe sous les flammes redoutables, tandis que Daenerys attend que les rescapés montent sur Drogon. Mais, Jon Snow continue de se battre sous le regard affolé de Daenerys. Le Roi de la Nuit sort alors sa lance et transperce le flanc de Visérion qui hurle à la mort, en se déversant de son sang. La scène est intenable, surtout devant les larmes de Daenerys et les cris de Drogon et Rhaegal qui pleurent leur frère. Visérion chute lourdement sur la glace et s'enfonce dans l'eau gelée.



Le Roi de la Nuit s'apprête à tuer Drogon, mais Jon Snow prévient Daenerys. Il n'a pas le temps de monter sur Drogon et tombe dans l'eau gelée, encerclé par des zombies. Le cœur lourd, Daenerys s'envole avec Jorah, Tormund, Béric et Le Limier. Jon Snow survit à l'eau glacée et est sauvé in extremis par un cavalier encapuchonné. C'est son oncle Benjen Stark, qui avait aussi sauvé la vie de Bran et Meera dans la saison 6. Engourdi par le froid, Jon n'a pas le temps de le remercier, car il le hisse sur son cheval qui l'emmène au Mur. La scène se termine par une attaque des zombies contre Benjen...

Jon Snow prête allégeance à Daenerys

Entre-temps à Wintefell, Sansa fouille dans la chambre d'Arya et tombe sur ses "masques". La cadette arrive alors dans sa chambre et explique à sa sœur qu'elle peut maintenant devenir qu'il elle veut grâce à l'enseignement qu'elle a reçu à Braavos. "Je peux même devenir toi", lui lance avec défi la jeune femme. Arya s'approche ensuite dangereusement de sa sœur, armée de la dague de Littlefinger que Bran lui a donnée dans l'épisode 4. À quoi joue donc Arya ? Veut-elle vraiment tuer sa sœur et prendre son apparence ? Le suspense est intense et Arya quitte la pièce en lui offrant l'arme.



Sur le bateau de Daenerys, Jon Snow sort de son coma. La Mère des Dragons a veillé sur lui et peine à cacher son émotion lorsqu'il se réveille. Peu avant, elle semblait fascinée par ses cicatrices. L'attraction entre nos deux héros est très palpable. Jon Snow commet un petit impaire en appelant Daenerys "Dany", le surnom que lui donnait son frère Viserys. "Préférez-vous ma Reine ?", lui demande alors Jon Snow, qui a donc finalement décidé de prêter allégeance à Daenerys. La Mère des Dragons n'est pas dupe, elle sent bien que les Seigneurs du Nord ne l’accepteront pas. "Ils viendront vous rencontrer pour voir qui vous êtes", la rassure Jon Snow, qui garde longtemps sa main dans la sienne.

L'épisode se termine derrière le Mur où le Roi de la Nuit transforme Viserion en dragon de glace, comme dans les histoires légendaires Veille Nan, la nourrice des enfants Stark. Nul doute qu'il sera une arme de taille dans la prochaine bataille entre les vivants et les morts.

