publié le 16/08/2017 à 16:25

C'est une belle bourde qu'a commise HBO Espagne dans la nuit du 15 au 16 août. La chaîne a diffusé par erreur l'épisode 6 de la saison 7 de Game of Thrones, cinq jours avant sa diffusion officielle sur la chaîne américaine et six avant son arrivée sur OCS en France.



Les téléspectateurs espagnols ont donc eu la surprise et la joie, de regarder en exclusivité Death is The Enemy. La chaîne ibérique s'est rendu compte de son erreur au bout d'une heure d'épisode, ce qui a laissé le temps aux spectateurs de faire des captures d'écrans et vidéos. Depuis, l'épisode 6 est disponible sur de nombreux sites de téléchargements.



Pour le moment, HBO n'a pas communiqué sur cette erreur monumentale, qui agite la communauté Game of Thrones depuis 24 heures. Depuis une semaine, HBO se bat contre des hackers redoutables qui ont piraté des tonnes de données personnelles de la chaîne, mais aussi des vidéos et documents sur les séries de la chaîne, dont GOT. L’épisode 4, The Spoils of War, avait ainsi leaké sur la Toile, mais quand même enregistré un record d'audience aux États-Unis (10,2 millions de téléspectateurs) sur HBO.



Alors, si vous voulez éviter d'être spoiler sur Death is the Enemy, avant sa diffusion officielle, il est préférable d'éviter le #GameofThrones sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook, et patienter jusqu'à lundi matin en France.