Rien ne va plus pour Daenerys Targaryen. Pourtant, elle semblait la plus forte de cette saison 7 de Game of Thrones pour siéger sur le Trône de Fer. Une redoutable armée composée des Dothrakis et des Immaculés. Une flotte grâce aux Greyjoy et l'appui des Tyrell et des Sand (la veuve d'Oberyn Martell) pour détrôner Cersei. Sans oublier ses trois dragons, les seuls de tout le royaume. Forte de ses atouts, Daenerys décide dans l'épisode 2 de la saison 7 d'attaquer Port-Real par la mer grâce aux Greyjoy et Castral Roc (la demeure des Lannister) avec son armée des Immaculées. Mais, rien ne se passe comme prévu. Attention, spoilers !



Entre les épisodes 2 et 3 de la saison 7, Daenerys perd sa flotte et son armée tombe dans un piège à Castral Roc. Les deux attaques ennemies sont menées par Euron Greyjoy, l'oncle de Theon et Yara, prêts à tout pour se marier avec Cersei. Daenerys perd coup sur coup ses alliés : Yara Greyjoy enlevée par son, Olenna Tyrell empoisonnée par Jaime Lannister et Ellara Sand retenue prisonnière par Cersei.

Très vite, les fans ont soupçonné qu'un traître se cache dans les rangs de Daenerys. Sinon, comment Euron aurait-il été au courant du plan de Khaleesi ? Mais, qui pourrait la trahir, alors qu'elle a très peu d'alliés au départ ? Voici les théories les plus en vogue.

Lord Varys

C'est le suspect numéro 1 pour de nombreux fans. Et on peut les comprendre : Varys n'a pas arrêter de changer de camp dès qu'il sent que son "roi" allait mourir. Il a été au service d'Aerys II Targaryen (le Roi Fou) puis des Lannister, avant d'être avec Daenerys. Un manque de loyauté qu'elle n'a pas manqué de lui rappeler dans l'épisode 3, The Queen's Justice. Varys échappe de peu à une mort certaine en mettant en avant son amour du peuple, plutôt que des puissants.





Mais, cette théorie est un peu trop évidente. Les scénaristes D. B. Weiss et David Benioff ont habitué les fans depuis de nombreuses saisons à des rebondissements de tailles. Varys sait aussi que sa tête ne manquera pas de brûler à la moindre suspicion de la part de sa reine. S'il est le traître, il doit avoir un excellent plan de secours. Dans tous les cas, il est condamné à mourir comme lui annonce Mélisandre dans l'épisode 3.



Un espion d'Euron Greyjoy

Euron Greyjoy règne sur les Îles de Fer après avoir tué son frère le roi et père de Yara et Theon dans la saison 6. Les Iles de Fer sont alors divisée entre leur nouveau roi, assoiffé de sang, et les premiers héritiers du trône. Il se peut qu'un sympathisant d'Euron se soit glissé dans l'un des navires des héros qui ont rejoint Daenerys.



Une fois à Dragonstone, il l'aurait prévenu des attaques vers Port-Réal et Castral Roc. Ce personnage est donc pour le moment encore inconnu, mais il devrait peut-être dévoiler son vrai visage dans les prochains épisodes. Sauf s'il a rejoint Euron pendant la bataille navale de Stormborn : le mystère ne sera jamais résolu.



Olenna Tyrell

Mais pourquoi Olenna Tyrell aurait trahi Daenerys alors qu'elles veulent toutes les deux détruire Cersei ? C'est là que NME pointe du doit une idée plutôt solide. Olenna hait Cersei qui a assassiné sa famille à la fin de la saison 6 . Daenerys veut le Trône de Fer plus que la tête de la reine. Et lorsqu'elle décide de ne pas attaquer directement Port-Réal avec ses dragons, Olenna a pu se dire qu'elle n'aurait pas sa vengeance aussi vite.



C'est pour cela qu'elle aurait ensuite dit à Daenerys "d'être un dragon" et de moins écouter les conseils de Tyrion. Mais, la Mère des Dragons reste sage et Olenna aurait prévenu Euron Greyjoy de son attaque, rentrer à Haut-Jardin et annoncer à Jaime qu'elle a tué Joffrey. Une vengeance plus rapide, mais moins destructrice qu'une attaque de dragons.



Missandei

C'est un internaute sur le forum Reddit dédié à Game of Thrones qui a donné cette hypothèse. Selon lui, Missandei mentirait depuis le début à Daenerys. Elle serait en réalité la cheffe des Harpies, l’organisation rebelle qui s'opposait au règne de Daenerys à Meereen dans les saisons 5 et 6. Missandei serait donc une espionne redoutable, qui provoquerait la chute de Daenerys alors si proche de Westeros.



C'est pourquoi elle était inquiète du départ de Ver Gris pour Castral Roc, car elle savait que le château serait assiégé, confmané les Immaculés à mort lente. Avec l'échec de la Mère des Dragons, Missandei pourrait alors rétablir les Fils des Harpies et devenir la Reine de Meereen.





Tyrion Lannister

Depuis la saison 4, Tryion Lannister rejeté par famille a rejoint Daenerys. Il a prouvé maintes fois qu'il était loyal à la Reine des Dragons, mais depuis l'épisode 4, on peut commencer à en douter. Daenerys lui reproche déjà d'avoir sous-estimé l'ennemi et commence à remettre en doute sa capacité à vouloir détruire les Lannister. Tyrion n'a pas le temps de se justifier, la Reine des Dragons demande conseil à Jon Snow. La relation entre la Reine et sa Main devrait être de plus en plus tendue pour la fin de la saison 7.



Plus tard, sur le champ de bataille près de Haut-Jardin, Tyrion souffre pour les soldats Lannister brûlés vifs par Dracays. Il a surtout peur pour Jaime qui s'élance pour tuer Daenerys. "Fuis imbécile", n'arrête pas de lui murmurer son cadet. Jaime est et restera le frère de Tryon et il ne pourra pas s’empêcher de l'aimer. Un amour fraternel qui pourrait le pousser à trahir la Reine des Dragons.