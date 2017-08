publié le 21/08/2017 à 14:48

Qui dit "détails cachés" dit spoilers. Nous vous invitons donc à regarder l'épisode 6 de la saison 7 de Game of Thrones, Beyond the wall, afin d'éviter toutes déconvenues parfaitement désagréables.



L'épisode 6 de Game of Thrones est sans doute le plus intense de cette septième saison. La tension entre Sansa et Arya continue de grimper, la plus jeune des Stark en voulant profondément à sa grande sœur d'avoir demandé à Robb de se rallier aux Lannister. Jon Snow, qui a forgé une alliance inédite avec Jorah Mormont et La Fraternité sans Bannière, part dans le Nord et se retrouve encerclé par des Marcheurs Blancs.

Pris au piège, ils sont finalement sauvés par Daenerys qui vole à leur secours à dos de dragon. Mais l'un d'eux, Viserion, est tué par le Roi de la Nuit, brisant le cœur de sa mère. Une fois que nos héros se sont enfuis, on peut voir les Marcheurs Blancs réveiller la bête. Viserion devient alors un dragon de glace.



Une intrigue pleine d'action qui a de quoi marquer les fans de la série après l'épisode précédent de Game of Thrones, riche en révélations. Avec un tel épisode, aussi dense que fort en émotions, certains détails ont toutefois pu échapper à l’œil des téléspectateurs les plus aguerris.

1. Une prophétie qui se réalise ?

Alors que Jon Snow, Jorah Mormont, La Fraternité Sans Bannière et Gendry arpentent le nord du Mur, ils se retrouvent en face d'une montagne familière. Cette montagne apparaît dans la saison 6, lorsque Bran découvre les origines des Marcheurs Blancs. Ces derniers ont été créés par les Enfants de la Forêt pour lutter contre les premiers Hommes lors de la guerre opposant les deux peuples. Le Roi du Nord et ses camarades se rendent donc en direction du lieu de naissance des zombies de glace.

La montagne à la tête de flèche qu'aperçoit Le Limier dans les flammes Crédit : Capture d'écran OCS

Cette montagne a également été évoquée dès le début de cette saison, lorsque Sandor Clegane, alias Le Limier, se penche dans les flammes : il affirme avoir vu dans le feu "de la glace, un mur de glace. Le mur. Là où le mur rencontre la mer. Il y a un château là-bas. Il y a une montagne, qui ressemble à une tête de flèche. Les morts sont en marche. Des milliers."



Une prophétie qui semble s'être réalisée au cours de l'épisode : après avoir traversé le mur, l'équipe menée par Jon Snow se retrouve bien confrontée aux Marcheurs Blancs qui marchent sur Westeros. Malgré tout, cette montagne conserve toujours ses secrets.

2. L'épée enflammée de Beric Dondarrion

Ce n'est pas la première fois qu'on voit l'épée enflammée de Beric Dondarrion. Le leader de la Fraternité sans Bannière l'a déjà utilisée contre Le Limier lors d'un duel dans la saison 3. Mais c'est la première fois qu'elle est utilisée contre des Marcheurs Blancs.



Un usage symbolique qui n'est pas sans rappeler la légende du Prince ou de la Princesse Promis(e). Selon la légende du Dieu Lumière (R'hllor), ce dernier serait la réincarnation du héros Azor Ahai, destiné à vaincre les Marcheurs Blancs grâce notamment à son épée de feu, appelée Illumination.

Beric Dondarrion et son épée enflammée Crédit : Capture d'écran OCS

Au cours de l'épisode, l'épée apparaît plusieurs fois, accentuant son importance pour la suite des aventures : pour cautériser les plaies de Thoros de Myr, pour brûler son corps, puis pour lutter contre les Marcheurs Blancs. Beric est-il le Prince Promis ? Donnera-t-il son épée à Jon Snow ou Daenerys, dévoilant définitivement lequel des deux héros est la réincarnation d'Azor Ahai ?

3. Les dessins des Enfants de la Forêt

Il fallait ouvrir l’œil pour remarquer ce détail. Lorsque les Marcheurs Blancs quittent le champ de bataille enneigé après que Daenerys et ses camarades soient partis, le flot créé par l'armée de zombie dessine des formes particulières, qui titilleront les spectateurs les plus observateurs. Il prend en effet l'aspect des dessins des Enfants de la Forêt, qui gravaient des tourbillons et des cercles barrés sur les murs et sur les champs.

Un départ qui rappelle certains sigles des Enfants de la Forêt Crédit : Capture d'écran OCS

Ce détail est un énième clin d’œil aux symboles et arabesques esquissés par ces créatures ancestrales, qui ne cessent d'apparaître au cours de cette saison, comme ce fut le cas lors de l'épisode 4. Si la symbolique de ces signes reste encore bien mystérieuse, ils semblent primordiaux pour le reste de l'intrigue.

4. L'épée de Jon Snow se réveille-t-elle ?

Longclaw avant que Jon Snow ne s'extirpe du lac glacé Crédit : Capture d'écran OCS

C'est un détail infime. Au cours de l'épisode, Jon Snow tombe dans l'eau, laissant l'épée que lui a cédé Jorah Mormont, Grand Griffe (Longclaw), au bord du lac. Habituellement, le pommeau représentant un loup a les yeux fermés, les paupières blanches. Mais au moment où Jon Snow de l'eau, on peut remarquer que l'épée ouvre les yeux et que ces derniers deviennent noirs. Il faudra cependant patienter avant de découvrir ce que cela peut signifier.



LongClaw a ouvert les yeux au moment où Jon sort de l'eau Crédit : Capture d'écran OCS

5. Le clin d'oeil aux origines de Jon Snow

Au cours de l'épisode, Jon Snow et Beric Dondarrion ont une conversation profonde sur leur expérience commune de résurrection, qu'ils ne comprennent pas. Au cours de cet échange, le bâtard des Stark prononce une phrase avec un brin de mélancolie : "Nous sommes les boucliers qui protègent le royaume des Hommes." Une phrase extraite des vœux de la Garde de Nuit, qui montre que le Roi du Nord accepte bien son destin de protéger les plus faibles, au péril de sa vie.

Beric Dondarrion de la Fraternité Sans Bannière veut aussi tuer les Marcheurs Blancs Crédit : HBO

Mais c'est plutôt sur la réplique de Beric Dondarrion qu'il fallait tiquer : "Tu ne ressembles pas beaucoup à ton père. Je suppose que tu tiens davantage de ta mère." Un clin d’œil aux origines de Jon Snow, qui n'est pas le fils de Ned Stark comme tout le monde le pense, mais de sa sœur Lyanna et probablement de Rhaegar Targaryen, frère de Daenerys. Beric Dondarrion est-il au courant des origines du jeune homme ou était-ce une remarque ingénue ?

6. La dague est désormais en possession de Sansa

C'est l'élément sur lequel les scénaristes et les réalisateurs insistent depuis le début de la saison. La dague de Littlefinger est présente dans presque tous les épisodes de la saison, indiquant que son rôle sera majeur dans les événements à venir. Appartenant à Littlefinger, ce dernier l'offre à Bran qui lui-même en fait cadeau à Arya.



Dans le sixième épisode de la saison, la jeune Stark menace sa grande sœur au moyen de cette arme en acier valyrien, avant de la lui tendre, fière d'avoir réussi à lui faire peur. Désormais, cette dague se retrouve alors en possession de Sansa qui devrait en faire usage. Il semble probable que cette dernière l'utilisera dans le dernier épisode : mais à quel but ?

La dague de Littlefinger, que Bran a donné à Arya Crédit : Capture d'écran OCS