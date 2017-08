publié le 15/08/2017 à 14:17

C'est sans doute ce que les fans de Game of Thrones attendent le plus : rencontrer le père de Jon Snow. Et il se pourrait bien que cette saison 7 soit la bonne, comme l'ont dévoilé les hackers de HBO. La semaine dernière, la chaîne américaine a été piratée par un groupe anonyme qui a réussi à mettre la main sur de très nombreux documents, vidéos, données sur les séries. Et parmi cette foule de données, les hackers ont trouvé l'acteur qui pourrait incarner le père de Jon Snow dans cette saison selon le Huffington Post. Attention, spoilers !



Si vous êtes arrivés ici, c'est que vous savez que Rhaegar Targaryen, le frère aîné de Daenerys et Lyanna Stark, la sœur de Ned, sont les parents de Jon Snow. La théorie circulait depuis de nombreuses saisons, mais elle est de plus en plus officielle depuis la vision de Bran dans la saison 6.

Il est transporté au temps de la Rébellion de Robert Baratheon aidé de son père contre Rhaegar Targaryen, accusé d'avoir enlevé et séquestré Lyanna (promise à Robert). Le jeune Ned la retrouve à la Tour de la Joie où elle vient d'accoucher de Jon et va bientôt mourir. Elle confie les origines de Jon à de Ned et lui demande de le protéger, car si on apprenait qu'il est un Targaryen, il serait tué sur-le-champ.



> Game of Thrones S06E10 - Tower of Joy Reveal - Jon Snow's Parentage

Un flash-back consacré à Rhaegar dans la saison 7 ?

Rhaegar Targaryen, le père de Jon Snow Crédit : Wikipédia Game of Thrones

Dans l'épisode 5 de la saison 7, Gilly tombe sur les archives du Grand Septon Maillard qui écrit avoir marié en secret Rhaegar Targaryen avec une femme dont l'identité n'est pas dévoilée. Il n'en faut pas plus pour comprendre qu'il s'agit de Lyanna. On devrait donc bientôt avoir droit à un nouveau flash-back, comme l'explique le Huffington Post, qui nous présenterait Rhaegar, tué pendant la Rébellion par Robert Baratheon. Il serait interprété par Wilf Scolding, qui a déjà joué dans des séries historiques comme The Passing Bells.



"Tout est dans les données fuitées de HBO, on ne peut pas montrer l’image entièrement, étant donné qu’on y trouve des informations personnelles. Mais [Wilf Scolding] est dans la liste, en dessous du nom 'Rhaegar", commente un utilisateur du forum Reddit". Un autre internaute est même allé jusqu'à regarder l’historique du compte Twitter de l'acteur qui a été suivi en septembre dernier par l'interprète de Lyanna, qu'il a suivi en retour...



Il ne reste plus que deux épisodes pour découvrir si Rhaegar Targaryen nous sera bien présenté dans la saison 7.