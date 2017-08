publié le 16/08/2017 à 16:05

Une grande popularité exige de grandes responsabilités et Game of Thrones n'en est pas exempté. Peter Dinklage, le comédien qui incarne Tyrion Lannister depuis 2011 dans la série, demande aux fans d'arrêter d'acheter des huskys. Ces grands chiens aux yeux clairs originaires de Sibérie peuvent passer pour des loups-garous, très populaires depuis les premières saisons.



Une ressemblance qui pousse certains fans à en acheter sans réfléchir : "Les refuges signalent que beaucoup de ces huskys sont abandonnés, comme cela arrive souvent lorsqu'on achète un chien sur un coup de tête, sans vraiment comprendre ses besoins", écrit l'acteur dans un communiqué.

Selon Peta, l'abandon de huskys a en effet augmenté de 700% dans les refuges britanniques depuis 2011, année du lancement de la série au Royaume-Uni. Une situation qui est devenue intolérable pour Peter Dinklage, végétarien et défenseur de la cause animale : "Surtout, assurez-vous que vous êtes prêts à une telle responsabilité et rappelez-vous de toujours, toujours adopter un chien d'un refuge", exhorte-t-il. Du bon sens.