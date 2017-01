La cérémonie de récompenses britannique aura lieu le 12 février. La comédie musicale "La La Land" fait figure de grande favorite. Surprise : Isabelle Huppert n'a pas été nommée.

Les BAFTA ont publié mardi 10 janvier la liste des nommés pour leur 70ème édition. Après les Golden Globes et les Oscars, la cérémonie des BAFTA est le troisième grand rendez-vous du cinéma pour les remises de récompenses. Sans surprise, la comédie musicale La La Land fait figure de favorite en étant nommée dans onze catégories dont Meilleur film, Meilleur réalisateur, Meilleur acteur pour Ryan Gosling et Meilleure actrice pour Emma Stone. Le film de Damien Chazelle a déjà battu tous les records aux Golden Globes en remportant le plus grand nombre de prix dans une même soirée. Cependant, on remarque qu'Isabelle Huppert, et le film dont elle tient le premier rôle, Elle, ne font pas partie de la sélection finale. La Français vient pourtant de remporter le Golden Globe de la Meilleure actrice.



Contrairement à la cérémonie américaine où il partait favori, le film Elle de Paul Verhoeven n'est nommé dans aucune des catégories des BAFTA. Nocturnal Animals, le long-métrage du couturier Tom Ford, est en lice pour neuf récompenses dont Meilleur réalisateur et Meilleur scénario adapté. Dans la catégorie du Meilleur film britannique s'affrontent Les Animaux fantastiques de David Yates et Moi, Daniel Blake de Ken Loach. Parmi les films français, deux pourraient être récompensés dans la catégorie Meilleur film en langue étrangère, Dheepan de Jacques Audiard et Mustang de Deniz Gamze Ergüven.

Les principales nominations aux BAFTA

Meilleur film

Premier Contact

Moi, Daniel Blake

La La Land

Manchester by the Sea

Moonlight



Meilleur film britannique

American Honey

Denial

Les Animaux fantastiques

Moi, Daniel Blake

Notes on Blindness

Under the Shadow



Meilleur réalisateur

Denis Villeneuve – Premier Contact

Ken Loach – Moi, Daniel Blake

Damien Chazelle – La La Land

Kenneth Lonergan – Manchester by the Sea

Tom Ford – Nocturnal Animals



Meilleure actrice

Amy Adams – Premier Contact

Emily Blunt – La Fille du train

Emma Stone – La La Land

Meryl Streep – Florence Foster Jenkins

Natalie Portman – Jackie



Meilleur acteur

Andrew Garfield – Tu ne tueras point

Casey Affleck – Manchester by the Sea

Jake Gyllenhaal – Nocturnal Animals

Ryan Gosling – La La Land

Viggo Mortensen – Captain Fantastic



Meilleur second rôle masculin

Aaron Taylor-Johnson – Nocturnal Animals

Dev Patel – Lion

Jeff Bridges – Comancheria

Hugh Grant – Florence Foster Jones

Mahershala Ali – Moonlight



Meilleur second rôle féminin

Hayley Squires – Moi, Daniel Blake

Michelle Williams – Manchester by the Sea

Naomie Harris – Moonlight

Nicole Kidman – Lion

Viola Davis – Fences



Meilleur espoir

Anya Taylor-Joy

Laia Costa

Lucas Hedges

Tom Holland

Ruth Negga



Meilleur scénario adapté

Premier Contact

Tu ne tueras point

Les Figures de l'ombre

Lion

Nocturnal Animals



Meilleur scénario original

Comancheria

Moi, Daniel Blake

La La Land

Manchester by the Sea

Moonlight



Meilleur film en langue étrangère

Dheepan

Julieta

Mustang

Le Fils de Saul

Toni Erdmann



Meilleur film d'animation

Le Monde de Dory

Kubo et l'armoire magique

Vaiana

Zootopie