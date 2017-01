REPLAY - François Cluzet revient au cinéma dans le film de Thomas Kruitof, "La mécanique de l'ombre", Edouard Baer dévoile son troisième film, "Ouvert la nuit" et également en salles, "The Birth of a Nation" de Nate Parker.

par Steven Bellery publié le 11/01/2017 à 09:57

Comme chaque mercredi, on jette un coup d’œil hebdomadaire sur les chiffres du box-office, et cette semaine, les nouveautés ont souffert. D'après les chiffres rapportés par le site CBO, il faut descendre jusqu'à la huitième place du classement de cette semaine pour trouver une nouveauté cinéma à l'affiche, à savoir Nocturnal animals de Tom Ford. Le thriller avec Amy Adams et Jake Gyllenhaal a attiré près de 120.000 spectateurs.



Les deux comédies françaises proposées au public la semaine passée sont à la peine, avec autour 100.000 entrées seulement pour Faut pas lui dire et Mes trésors.



Ce sont les valeurs sûres qui continuent de cartonner en général, et Disney en particulier, avec Vaiana qui a largement dépassé 5 millions et Rogue One, les 4,5 millions. Demain tout commence avec Omar Sy est au-delà des 2,5 millions.

François Cluzet et Dalida à l'honneur

François Cluzet revient sur les écrans dans La mécanique de l'ombre de Thomas Kruitof. Un thriller qui mêle espionnage et politique, pour raconter comment un comptable au chômage va être engagé par un homme mystérieux, qui lui demande de taper à la machine des conversations enregistrées lors d'écoutes téléphoniques.



Duval, le nom de ce héros, va alors découvrir les méandres d'un scandale d'État. Une mise en scène inspirée, des dialogues efficaces servent un casting épatant, qui rassemble Denis Podalydès, Sami Bouadjila, Simon Abkarian et donc François Cluzet, impeccable dans la peau de cet homme faible qui va se révéler au fil de l'intrigue.



Autre sortie ciné marquante de ce mercredi 11 janvier, le film Dalida de Lisa Azuelos. On y découvre les joies de la carrière de la star et, plus intéressant, les malheurs sentimentaux de la femme, le tout rythmé par les plus grands classiques de la "miss du juke-box".

Edouard Baer dévoile son troisième film, "Ouvert la nuit"

Ceux aiment l'univers bordélique, poétique et drolatique du comédien seront ravis. Dans cette balade nocturne dans Paris, on rencontre Luigi, propriétaire d'un théâtre en faillite qui va entraîner l'une de ses stagiaires à la recherche de ce qui pourrait sauver son nouveau spectacle. On pourrait être agacé par le côté dandy-bobo de l'affaire, mais il faut avouer qu'un réel charme se dégage des dialogues, des situations.



Edouard Baer est un conteur qui préfère rire plutôt que pleurer l'état de notre monde. Le film a été tourné dans les mois qui ont suivi les attentats de novembre 2015, et l'acteur-réalisateur a voulu rendre hommage à ces cafés, ces troquets, ces bistros et autres rades qui font partie de notre culture.





La chanson de la bande originale du film a été écrite par Alain Souchon, spécialement pour Ouvert la nuit, film dans lequel on retrouve aussi Audrey Tautou et Sabrina Ouazani.

Côté sorties américaines, "The Birth of a Nation" de Nate Parker

Ou comment, 30 ans avant la Guerre Sécession, une première révolte d'esclaves du Sud de l'Amérique a jeté les bases, non seulement des futurs États-Unis, mais aussi de la communauté afro-américaine. Un film qui montre comment la religion était utilisée par des propriétaires terriens pour museler leur main-d'oeuvre.



Jamais manichéen, toujours passionnant, The Birth of a Nation résonne étrangement au lendemain des adieux publics du premier président afro-américain et à la veille de l'arrivée à la Maison Blanche de son successeur, dont on connait l'avis tranché sur les questions raciales.