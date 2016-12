SUPER STORY - Plusieurs indices, dont un accessoire de tournage, laissent penser que le frère de Norbert pourrait lui prêter main forte. Qui est ce mystérieux protagoniste, puissant sorcier et héros de guerre ?

Eddie Redmayne a le premier rôle des "Animaux Fantastiques"

par Benjamin Pierret publié le 24/12/2016 à 10:00

Les Animaux fantastiques ont à peine le temps de digérer leur succès, que les regards se tournent déjà vers ses successeurs. Ce spin-off de la saga Harry Potter, centré sur les aventures du sorcier passionné de créatures magiques Norbert Dragonneau, s'est imposé à la première place du box-office français lors de sa première semaine d'exploitation. Un triomphe duquel découleront naturellement pas moins de quatre suites qui font l'objet de toutes les spéculations. Alors que la sortie du second volet est prévue pour 2018, un personnage brièvement évoqué dans le premier film fait déjà parler de lui.



En visitant l'exposition sur Les Animaux fantastiques et Harry Potter, qui se tient en ce moment au Warner Bros. Studio de Los Angeles, le site Snitch Seeker a repéré un détail qui pourrait s'avérer révélateur. Parmi les nombreux décors et accessoires de tournage ouverts au public, une lettre reçue par Norbert Dragonneau (interprété par Eddie Redmayne) de la part de son frère Thésée laisse penser que ce dernier pourrait venir lui prêter main-forte dans les prochains épisodes, voire dès le second volet (dont le tournage devrait se dérouler à Paris).

Un message révélateur

Dans cette lettre, que vous pouvez voir ici, Thésée Dragonneau annonce à son frère qu'il a été mis en charge de traquer Gellert Grindelwald, le redoutable sorcier introduit aux spectateurs dans le premier volet. Le message, bien que partiellement caché par d'autres accessoires, est très clair : "Eh bien, petit frère, je ne sais pas ce que tu as entendu où que tu sois au sujet de ce qui se passe en Europe, mais Grindelwald fait beaucoup de bruit depuis que tu es parti. Le ministère de la magie et la Confédération internationale ne l'aiment pas beaucoup. Il a énervé pas mal de têtes dirigeantes et il a disparu. J'ai été choisi pour partir et le retrouver."



La lettre n'est pas datée, mais on sait qu'elle a été envoyée après que Norbert Dragonneau a quitté le Royaume-Uni pour trouver des animaux fantastiques. De fait, elle lui a probablement été envoyée peu avant les événements du premier film, voire pendant. Une temporalité qui pourrait inscrire Thésée Dragonneau dans la suite de l'intrigue, d'autant plus que ce personnage a déjà été évoqué dans le premier volet.

De nombreux indices distillés sur ce puissant héros

Dans le film sorti le 16 novembre dernier, l'existence de Thésée Dragonneau est déjà mentionnée. Lorsque Norbert se présente au Congrès magique des États-Unis d'Amérique, il prononce son nom de famille, ce à quoi quelqu'un répond "Thésée Dragonneau, le héros de guerre ?". Le scénario ne nous en apprend pas plus. Le casting, cependant, fait moins de mystères sur ce nouveau sorcier.

Il y a déjà plusieurs mois, de premières informations étaient révélées. Dans une interview pour Cinema Blend, Colin Farrell s'est confié sur les liens que son rôle, Percival Graves, entretien avec Thésée Dragonneau. Révélant par la même occasion la fonction du sorcier : "J'ai correspondu avec le frère de Norbert, qui est un Auror de l'autre côté de l'Atlantique." Comme chaque Potterhead le sait, les Auror sont les employés du ministère de la Magie chargés de retrouver les mages noirs et de les emprisonner. C'est pourquoi il n'est pas surprenant que Thésée soit missionné pour débusquer Gellert Grindelwald.

L'histoire tourne autour de Norbert. Et il a un frère, aussi David Yates, réalisateur

Enfin, le réalisateur David Yates lui-même a laissé entendre que le personnage fera bel et bien son apparition dans les prochains chapitres. Toujours pour Cinema Blend, le cinéaste a révélé que les prochains opus garderaient le même personnage principal... mais pas seulement : "L'histoire tourne autour de Norbert. Et il a un frère, aussi. Il y a tellement de personnages nouveaux et intéressants à venir."



Effectivement, d'autres arrivées-événements sont prévues au scénario. Ainsi, Johnny Depp interprétera Gellert Grindelwald, et Dumbledore devrait également rejoindre l'intrigue. Aucune information, cependant, sur la teneur du rôle que Thésée Dragonneau pourrait être amené à jouer dans l'histoire. Va-t-il s'allier à Norbert Dragonneau dans la quête du méchant sorcier ?