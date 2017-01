Le pari réussi de "Dalida" au grand écran

Le film consacré à la vie tragique de la célèbre chanteuse sort mercredi 11 janvier sur les écrans.

De sa naissance en 1933 au Caire à son suicide en mai 1987 à Paris, "Dalida" retrace la vie et la carrière de la plus grande star de la chanson française avec Edith Piaf. Lisa Azuelos, la réalisatrice de LOL met magnifiquement en scène la gloire et la solitude de son modèle. Le film se distingue notamment lorsqu'il se consacre aux souffrances de la femme et délaisse un peu le catalogue de ses succès.





La réussite de ce film repose aussi sur la performance de Sveva Alviti, jeune actrice mannequin et italienne totalement inconnue chez nous. Elle réussit la prouesse d’incarner la chanteuse “sans être dans l’imitation” de Dalida, dont elle ignorait quasiment tout auparavant.



Pour réaliser son film Lisa Azuelos a pu compter sur la collaboration d’Orlando, le frère de Dalida. Il en est un des producteurs, et il apparaît dans film sous traits formidable comédien italien Riccardo Scamarcio.