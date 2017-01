"Glacé" est adaptée d'un polar à succès de Bernard Minier, et débarque le 10 janvier sur M6. L'intrigue se déroule dans les Pyrénées.

Crédit : Roger ARPAJOU/GAUMONT TELEVISION/M6 La série policière "Glacé" arrive le 10 janvier sur M6

par Laure-Hélène de Vriendt publié le 10/01/2017 à 17:30

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Une nouvelle série policière rejoint le petit écran. M6 diffuse mardi 10 janvier les deux premiers épisodes de la série Glacé, un feuilleton en six parties réalisé par Laurent Herbiet. Ce thriller s'inscrit dans la gamme des polars nordiques comme Jour polaire, diffusé sur Canal + ou Jordskott diffusé sur Arte. Glacé nous plonge dans l'atmosphère inquiétante et oppressante d'un petit village à flanc de montagne, dans les Pyrénées.



Le cadavre d'un cheval décapité est découvert accroché à 2.000 mètres d'altitude, au sommet d'un téléphérique, dans le village de Saint-Martin. L'animal appartient à un des hommes les plus fortunés de France et à la tête d'une multinationale. Les capitaines de Gendarmerie Martin Servaz et Irène Ziegler mènent l'enquête dans ce village où les secrets des habitants sont aussi épais que les parois de la montagne. Un centre pénitentiaire de haute sécurité se trouve à quelques kilomètres du village, aurait-il un lien avec le meurtre ?

1. Un nouveau genre pour M6

Avec Glacé, M6 se lance dans un nouveau genre. Le groupe produit habituellement des séries humoristiques comme Scènes de ménage, feus Kaamelott et Caméra Café ou des comédies dramatiques mettant en scène ses animateurs, Valérie Damidot dans Victoire Bonnot et Stéphane Plaza dans L'homme de la situation.



Loin des divertissements qu'on peut trouver sur M6, la chaîne surfe sur le succès des séries policières très noires aux enquêtes souvent glauques et au suspens très travaillé. Réussira-t-elle à captiver son audience avec ce genre qui ne lui est pas familier ? La série a en tout cas séduit les critiques et les professionnels puisqu'elle a obtenu le Prix de la Meilleure série au Festival de la Fiction TV de la Rochelle en 2016.

2. Un casting solide

Glacé est porté par des acteurs connus du petit et du grand écran comme Charles Berling et Pascal Greggory (La Môme, La reine Margot). Ces acteurs sont accompagnés de jeunes actrices qui ont déjà pu faire leurs preuves comme Julia Piatton, vue dans Adopte un veuf et Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu. Julia Piaton a confié au micro de RTL qu'elle n'avait pas lu le roman de Bernard Minier avant le tournage de la série afin de ne pas être influencée dans son jeu. Nina Meurisse interprète le rôle de la jeune psychologue Diane Berg après avoir joué dans Lulu femme nue avec Karin Viard et Je suis un soldat.

3. L'adaptation d'un roman à succès

M6 n'a pas pris de grands risques en choisissant d'adapter Glacé, puisqu'il s'agit d'un polar à succès écrit par Bernard Minier et publié en 2011. Le roman a même été couronné de nombreux prix littéraires, dont celui du Polar du Festival de Cognac. Glacé était son premier roman mais il a été rapidement suivi d'un deuxième livre, Le Cercle, publié en 2012.



Ce fou de littérature américaine, passionné par les oeuvres de Stephen King, a depuis continué à écrire des romans à suspense et des enquêtes menées par le capitaine Servaz. Si la série s'éloigne un peu du roman, dont elle a changé la fin, elle garde les mêmes personnages et la même intrigue, peut-être pour espérer séduire ceux qui l'ont lu.