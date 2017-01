Le grand méchant du prochain "Spider-Man" se dévoile un peu plus dans ce nouveau trailer qui fait monter la pression sur le jeune Peter Parker.

Spider-Man : Homecoming - Bande-annonce version longue - VOST

publié le 10/01/2017

Show devant pour notre nouveau Spider-Man ! Après une première bande-annonce excellente où le jeune Tom Holland continue de faire ses preuves, après Captain America : Civil War, Sony Pictures vient de dévoiler un nouveau trailer. Bon attention, il n'y a que quelques images exclusives, mais elles sont toutes aussi parfaites que les précédentes. Cette fois, on a un aperçu un peu plus poussé du Vautour, le super-vilain du film, incarné par Michael Keaton, qui a déjà brillé dans un rôle de héros volant pour Birdman.



Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y va pas par quatre chemins devant notre Spidey : " Te mets pas sur ma route, parce que je te tuerai, toi et tous ceux que tu aimes'", assène le Vautour suivi d'un plan sur la supposée petite amie de notre héros et Tante May. Spider-Man devra donc redoubler de courage pour combattre ce "monstre volant", alors que Tony Stark lui recommande de laisser plutôt les Avengers gérer cette histoire.



Vous l'aurez compris, on s'attend de nouveau à un très grand Marvel et une nouvelle version de l’histoire de Spider-Man, lors de ses années lycéennes et ses premiers pas en tant que super-héros en solo, juste après sa première apparition réussie dans Civil War. Spider-Man : Homecoming est à découvrir dans nos salles le 12 juillet prochain.