Gauvain Sers, un chanteur et conteur attachant sur scène

publié le 19/12/2017 à 11:06

Porté par le succès de Pourvu, son premier album écoulé à 100.000 exemplaires, Gauvain Sers est reparti sur les routes depuis quelques semaines. Et pour cette première partie de tournée, il sillonne la France accompagné d'un seul guitariste. Sur la scène de Viarmes (Val-d'Oise), on le retrouve avec une chemise marron, casquette sur la tête et guitare en bandoulière. Gauvain Sers joue la carte de la simplicité. Pendant 1h40, son humour fait mouche. Le chanteur parle beaucoup, entre chaque chanson ou presque.



Révélé grâce au parrainage de Renaud, qui lui a offert ses premières parties pendant plusieurs mois, Gauvain Sers s'inscrit clairement dans son sillage, sans pasticher son aîné, il trace son chemin dans une chanson réaliste, attachante, aux textes ciselés, engagés et ancrés dans notre époque.

Gauvain Sers étonne en diseur de drôles d'aventures. Il rend hommage aux petites salles, aux cabarets et aux festivals, met en musique la vie d'un agriculteur, un fils parti au djihad, le contenu de ses poches ou un trajet dans le "Bus 96". C'est un conteur singulier et attachant. Bonne surprise : il chante mieux que sur disque et dégage une immense sympathie.