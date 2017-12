"Julien Doré capte tout, il est comme une éponge", estime Christine Haas

publié le 24/12/2017 à 10:01

Cancer ascendant Poissons, Julien Doré est né le 7 juillet 1982. Difficile de faire mieux pour un artiste que cette formule astrale, aussi créative que sensible, réceptive et inspirante. Julien Doré capte tout, il est comme une éponge (ce qu’on dit souvent du Poisson) et s’imprègne en profondeur de son environnement, de ses rencontres, de ses passions. Cela pourrait même déborder parfois et l’obliger à cacher derrière une tendance à l’auto-dérision et autres défenses très solides. Malheureusement, le fait qu’elles soient aussi fortes, ces défenses, peut créer une grande solitude.



Quand on regarde son thème, on se dit que même très entouré Julien Doré doit se sentir bien seul, et pourtant quelle belle réussite, quel succès ! Il voulait être aimé : il l’est et par un public totalement conquis. Comme tous ceux qui marquent leur génération, Julien Doré a pratiquement toutes les planètes de son thème "aux angles", c’est-à-dire dans les signes qui sont l’ascendant, le descendant, le Mi-Ciel et le Fond-du-ciel.

Ils correspondent au lever du soleil (ascendant) à midi (MC), au coucher du soleil (descendant) et à minuit (FDC). Ce sont les piliers de notre personnalité et plus il s’y trouve de planètes, plus la personnalité est forte, originale, marquante. Forte parce qu’elle est douée, ou forte des expériences vécues et bien intégrées. Et il y a des deux chez Julien Doré.

Passée la satisfaction des premiers moments de succès, qui a valeur d’oubli, d’enivrement et d’anesthésie, les manques et les questionnements reviennent au grand galop car le jour de sa naissance, Mars et Saturne étaient exactement conjointes au descendant, le secteur du ciel qui représente les autres et le rapport au monde.

Une sorte de solitude intérieure

C’est cet aspect qui signe une sorte de solitude intérieure, une volonté affirmée de contrôler les émotions, compensées par une « fixation » sur la culture ; elle est l’échappatoire, ce qui permet à Julien de se sentir libre. Mais enfin, la relation à l’autre (tant amoureuse que sociale) n’est vraiment pas facile sous cette conjoncture : il s’échappe, fuit, car n’y a pas de totale confiance possible, peut-être parce qu’un autre a manqué, a fait défaut dans l’enfance, ou lui a menti…



Autant Julien Doré réussit tout dans sa carrière, autant c’est moins facile dans sa vie relationnelle. Les jaloux et les envieux penseront qu’on ne peut pas tout avoir… Et pourtant, il pourrait y avoir un équilibre s’il parvenait à dénouer tous les nœuds qui le brident. Le Cancer, son signe de naissance, a souvent tendance à rester fixé au passé, à l’enfance, qu’elle ait été le siège de bonheurs ou de malheurs.



Et plus il va aller vers un détachement de ce passé, mieux ce sera pour son développement personnel et… pour sa créativité. C’est justement ce à quoi le Cancer va être confronté dans les deux années à venir : un lâcher-prise ou un renoncement seront quasi-obligatoires mais ce sera pour être davantage soi-même.