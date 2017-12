publié le 21/12/2017 à 15:21

Moins de 12 heures après son sacre dans Nouvelle Star, Xavier s'est confié à RTL.fr. Le jeune chanteur a vécu des mois intenses et riches en émotions. Vainqueur face au favori Yadam, après avoir brillamment repris Vivre ou survivre de Daniel Balavoine, il souhaite avant tout "remercier tous les Français qui ont regardé et qui ont cru en moi".



Après une longue lutte, qui a vu Slon, Mathieu, Lilou et Kamisa Negra être éliminés, Xavier a triomphé face à Yadam. "Je n'y croyais pas, je ne m'attendais vraiment pas à gagner, je vous le dis franchement", explique Xavier à RTL.fr.

"Je pensais que c'était lui qui allait gagner. Maintenant si c'est moi, le destin l'a voulu comme ça", se réjouit-il en évoquant Yadam, dont le parcours brillant l'avait mis au premier rang des vainqueurs potentiels. Après une nuit très courte, l'émotion est encore forte chez la "nouvelle star". "J'ai même eu des doutes sur si j'allais respirer (...) Ça fait beaucoup d'émotion", plaisante-t-il.

Si le potentiel de Xavier s'est révélé dès les auditions, il a explosé au moment de monter sur scène lors des prime en public. "C'est la scène, j'en ai fait beaucoup avant, c'est chez moi. C'est mon royaume", confirme-t-il. La scène, ce lieu où la pression disparaît ainsi que les contingences du concours de chant, qui en auraient inhibé d'autres.



C'est Daniel Balavoine qui lui a permis (en quelque sorte) de décrocher le Graal. Xavier a explosé et montré l'étendu de son talent lors du prime de la demi-finale. Sur Ma gueule, de Johnny Hallyday, sa prestation a été magistral. "J'ai chanté ça le jour de sa mort (jour de l'enregistrement ndlr) et j'étais comme pénétré par quelque chose du ciel. C'était fort pour moi de chanter ça", avoue-t-il.

Magnifique hommage de Xavier à Johnny Hallyday ¿¿ !!

Retrouvez-le lors de la finale de #NouvelleStar mercredi à 21 :00 en direct sur #M6 pic.twitter.com/NiN2IAM5LF — Nouvelle Star (@NouvelleStar) 16 décembre 2017

Faire les bons choix pour sa fille

Âgé de 30 ans, Xavier est un profil atypique. Mécanicien au début de l'aventure, il laissé de côté cette vie active de "monsieur Tout-le-monde", pour tenter l'aventure. Et tant pis pour les risques. "J'ai eu peur de prendre ce risque parce que j'ai une fille à nourrir, Zoé, que j'aime très fort. C'est beaucoup de questionnements", confie-t-il. Un pari payant aujourd'hui.



En effet, Xavier a gagné le droit de signer pour un album chez Universal, sous le label Barclay. "Ce n'est pas joué, je reste une petite fourmi, il faut que je fasse le meilleur pour mon enfant", tient-il à préciser. Place donc à la carrière professionnelle, avec déjà quelques titres de côté.



"J'ai déjà un projet d'album de 12 titres (…) Je vais essayer de les proposer", confie Xavier, qui garde l'esprit ouvert mais espère aussi que la maison de disque lui laissera "une ouverture pour que [je] puisse défendre un petit peu [mon] style".