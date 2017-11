Étienne Daho : "La pop a le pouvoir de faire bouger, de provoquer"

publié le 16/11/2017 à 10:00

C'est l'un des événements de l'automne : le retour d'Étienne Daho. Quatre ans après son dernier disque, il publiera vendredi 17 novembre Blitz, son onzième album. À 61 ans, il ne cesse de se réinventer. Les Chansons de l'innocence retrouvée, son précédent opus, était fluide, lyrique, cinématographique. Ce Blitz est tortueux, brut, incandescent et vaporeux.



Il y a deux ans, Étienne Daho a frôlé la mort. Une péritonite le pousse à l'hôpital. Dans son lit, il écrit Les Flocons de l'été. Point de départ de cet opus qui forme une sorte de triptyque avec les disques Pop Satori (1986) et Eden (1996). Ils ont tous les trois été enregistrés à Londres et marquent des changements de dizaines pour l'artiste.

À l'origine baptisé Canyon, Étienne Daho a finalement intitulé cette collection de chansons Blitz. Pourquoi ? Réponse du chanteur. "Il y a eu le Brexit, les attentats à Londres… Le mot revenait très souvent, et il comporte une énergie… D’un coup, c’était évident que ça devait être 'Blitz'. Un mot court en opposition à l’album précédent avec un titre à rallonge !"



Un opus psychédélique

C'est l'album le plus pénétrant, hypnotique et psychédélique de sa discographie. Installé à Londres pour la création du disque, Étienne Daho a découvert dans un bouquin que Syd Barrett du groupe Pink Floyd vivait dans sa rue, à la fin des années 60. Il a commencé à rôder près de son appartement qui sert de décor à la pochette de The Madcap Laughs, premier album solo de Barrett. Le fan finit par rencontrer, par hasard, le propriétaire des lieux. Qui lui propose d'y passer trente minutes, seul. Une expérience qui confère à l'album une certaine aura.





Avec Blitz, Étienne Daho bouscule une fois encore la pop française. Blitz est un disque dense, ardu, touffu mais surtout iconoclaste. À la fois fidèle à son passé et empreint d'une envie de renouvellement. L'artiste est encore allé chercher du sang neuf pour ne pas bégayer.



Il convie notamment pour un duo la chanteuse d'un groupe inconnu au bataillon qui s'appelle Unloved. Mais pour le chanteur, qu’est-ce que la pop en 2017 ? "C’est transgressif. Pour moi, la pop n’est pas que hédoniste et plaisante, elle a aussi son pouvoir de faire bouger, de provoquer".



Blitz, le nouvel album d'Étienne Daho sort demain dans les bacs. Il sera en tournée à partir du 9 octobre 2018 et s'installera à l'Olympia à Paris dès le 27 novembre 2018.