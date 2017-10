Orelsan : "Faire de l'art, c'est provoquer des émotions, faire réagir les gens"

publié le 25/10/2017 à 16:03

La Fête est finie, nouvel album d'Orelsan, va faire du bruit. Six ans après Le Chant des sirènes, ce troisième effort solo devrait être l'un des succès surprises de cette fin d'année.

Au programme, 14 titres intenses, percutants. Une plume acide, acerbe. Des mots qui piquent. Des formules qui claquent. Le tout emballé avec éclectisme : piano, saxophone, boucles électro, vocodeur, synthétiseurs. Orelsan passe un cap.



Orelsan, rappeur-chanteur populaire, est toujours le même flingueur provocateur. Certaines phrases du disque choqueront, et ne risquent pas d'être diffusées à neuf heures du matin."Je ne pense pas qu'on puisse interdire l'art, c'est ça le problème. On ne peut pas faire avec les sensibilités de tout le monde.Il y aura forcément quelqu'un qui sera choqué par quelque chose", confie l'artiste.

Le rappeur assume-t-il con côté agitateur ? Plus encore, il le revendique comme nécessaire au processus de création. "La musique, notamment le rap, permet de parler de certains sujets. Faire de l'art, c'est provoquer des choses, des émotions, juste heurter un peu ou faire réagir les gens, poursuit Orelsan. Forcément, il y a une petite part de provoc', mais si tu ne cherches à rien déclencher, chez personne, ça n'a plus aucun intérêt."



Orelsan part défendre son nouveau "bébé" en tournée dès le 2 février. Et notez qu'il fait chanter Stromae pour la première fois depuis le succès de Racine Carrée. Leur duo - en forme de tube - s'appelle La Pluie. Et il est formidable. Comprenne qui pourra.

Voilà la cover de mon nouvel album, La fête est finie pic.twitter.com/kHFJoXlUpu — OrelSan (@Orel_san) 22 septembre 2017