Louane : "Pour moi la musique n’est pas une question d’âge mais d’envie"

En exclusivité, découvrez les chansons du nouvel opus éponyme de Louane, qui arrive demain dans les bacs. En quatre ans, elle a cartonné dans La Famille Bélier, vu par plus de sept millions de Français en salles, rôle qui vous a valu le César du meilleur espoir féminin. Puis, a sorti un premier album vendu à 1.2 million d'exemplaires. Un disque récompensé par la Victoire de l'album révélation de l'année.



A-t-elle senti une forme de pression en préparant ce nouveau disque ? "J’ai développé une sorte de pression différente du premier opus. Parce que j'ai hâte de voir les commentaires et les critiques des gens." Cet album a pris du temps. Qu’avait-elle en tête ? A-t-elle pensé qu’il fallait qu’il soit nécessairement plus adulte ? "Pour moi la musique n’est pas une question d’âge mais une question d’envie. Pour la couleur de l’album, j’avais envie que ce soit éclectique et cohérent à la fois, avec les textes et les thèmes récurrents: le temps, le manque, la découverte…"

Un album riche en collaborations

Qu'il y-a-il de plus périlleux qu'un deuxième album après un carton ? On peut se répéter ou tout changer. Eh bien Louane n’a fait ni l'un ni l'autre. Deux ans et demi après l'immense succès de Chambre 12, elle est de retour avec quinze nouvelles chansons. Une révolution en douceur, une évolution pleine de fraîcheur. C'est un disque de pop française, de chansons qui lui ressemblent : fragiles et touchantes, optimistes et pétillantes.



La production est éthérée. La voix gagne en relief. On découvre un petit grain qui donne parfois quelques frissons... Elle s’est entourée d'un casting prestigieux d'auteurs compositeurs. Des plumes d'artistes confirmés comme Benjamin Biolay ou Julien Doré. Ainsi que de paroliers de sa génération à l'instar de Tim Dup ou Vianney. Elle signe même un morceau, Sans Arrêt, qui raconte l'entrée dans le monde des adultes.



Mais pourquoi ne pas davantage écrire elle-même ? "J’aime partager et je serai incapable d’écrire un album entier. Mais je pense que je n’ai pas encore la maturité pour. Et puis, je n’avais pas très envie d’écrire un album toute seule !"

Le cinéma, une "seconde passion"

Le cinéma est "sa seconde passion". Depuis le succès de La famille Bélier, elle a tourné deux films, Nos patriote de Gabriel le Bomin avec Marc Zinga et Alexandra Lamy sorti au printemps dernier et Les affamés de Léa Frédeval que l'on verra au printemps...



La jeune fille semble prendre grand soin de ses choix de comédienne. A-elle-refusé beaucoup de rôles ? "Je n’ai pas refusé énormément de chose, je n’ai pas eu tant de propositions. Mais comme j’ai pu refuser des choses, j’ai aussi échoué à avoir certain rôles."



Le César du meilleur espoir féminin, a-t-il changé des choses dans la manière dont le métier du cinéma la perçoit aujourd'hui ? Et où est-il d'ailleurs ? "Il est dans ma chambre et c’est un super objet d’auto-défense ! (rire) plus sérieusement je ne sais pas si ma victoire a changé grand-chose. Forcément, il y a une lumière qui me touche à ce moment-là et qui fait que les gens savent qui je suis, c’est très doux, très gentil. Mon envie est de ne pas décevoir les gens du milieu qui ont voté pour moi. Je tente donc de faire attention à mes choix."





Quid de ses autres projets ? Va-t-elle enfin faire les Enfoirés ? Hélas, sa tournée, qui commence le 1 février, l'occupe déjà. Mais elle l'assure : ce n'est que partie remise.