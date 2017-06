publié le 09/06/2017 à 09:51

C'est la popstar féminine la plus populaire aujourd'hui. 100 millions de disques vendus en neuf ans. Personnalité la plus suivie sur Twitter. Katy Perry est de retour. Elle publie le 9 juin son quatrième album intitulé Witness. Terminée la pop bubble-gum, Katy Perry amorce un virage plus électronique. Et surtout plus dense. Witness - "témoin" en anglais - est construit autour de quinze morceaux à double lecture. À l'instar de Chained To The Rhythm qui évoque notre société égoïste et consumériste.



Autre fil rouge du disque ? La libération. Notamment sexuelle dans la chanson Bon Appétit. Féminisme, tentation, sexe. Katy Perry cumule sans soucis. "Oui, je suis une féministe, confie-t-elle. À un moment, je ne savais pas ce que le mot signifiait. Mais quand tu es une féministe, tu veux simplement l'égalité. Égaux, égaux, égaux (...) Ce qui ne m'empêche pas d'aimer beaucoup les hommes. Tellement que je me sens totalement libérée sexuellement... Et que je peux profiter - plus que jamais - de cette interaction avec les hommes. Ça ne veut pas dire que j'abandonne une part de moi, c'est juste un magnifique échange, c'est primitif."

Dans ce nouvel album, Katy Perry évoque aussi en filigrane sa vie de star, surtout dans Bigger Than Me. Un titre inspiré par la défaite d'Hillary Clinton à la présidentielle américaine. Et entre les lignes, au rôle des artistes.

Élevée à la dure par des pasteurs et dans une relative pauvreté - comment Katy Perry vit-elle son statut de méga-star de la chanson ? "C'est de plus en plus facile, répond-elle. Mais parfois je dirais que c'est bizarre parce qu'il y a beaucoup de vénération et d'admiration qui ne sont pas absolument pas réelles... À la fin de la journée, je suis une humaine comme vous avec les mêmes émotions... ce qui veut dire que vous aussi, vous avez le droit de rêver comme je l'ai fait... Parce que je viens de nulle part, je n'avais pas d'argent, je ne connaissais personne, la seule chose que j'avais c'était un rêve, et j'ai travaillé si dur pour qu'il se réalise."



Et la chanteuse d'ajouter : "Mais je refuse la couronne de la plus grande popstar parce que ce n'est pas une compétition. On est toutes dans le même bateau... Et toutes les filles de Beyoncé, à Lady Gaga en passant par Taylor Swift ou Selena Gomez, offrent toutes quelque chose de différent. J'ai un espoir pour le futur, c'est qu'on se retrouve toutes autour d'une table et montrer qu'on est unies. S'il y a bien quelque chose dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'être unies". Katy Perry sera en concert à l'AccorHotels Arena de Paris le 29 mai 2018.