publié le 04/04/2017 à 09:48

Juliette Armanet est indéniablement le nouveau talent prometteur dans le registre de la belle chanson française. Elle dévoile Petite amie ce vendredi 7 avril, et c'est l'un des disques les plus réjouissants du printemps. Douze morceaux pour un ensemble élégant, raffiné. C'est de la dentelle, de la haute couture tout en étant très populaire. Juliette Armanet a 33 ans, elle était journaliste jusqu'à présent et réalisait des documentaires pour Arte. Sa voix est cristalline, aérienne, ses textes ciselés, douloureux, nostalgiques, amoureux. On ne peut s'empêcher de penser à William Sheller, Véronique Sanson ou même Mylène Farmer.



Le piano est partout, ses chansons douces-amères débordent d'humour alors qu'elles évoquent pour la plupart des peines de cœur. Alliage de douceur et de fragilité, de rupture et d'espoir, cet album est un bonbon acidulé, un vent d'air frais. "Nostalgie, amour, piano, c'est la sainte trinité. Comme ça vient de loin toutes ces histoires, comme elles sont à la fois autobiographiques et fantasmées, il y a quelque chose de totalement sincère donc de totalement impudique dans ce disque, c'est une évidence", explique Juliette Armanet.

Et d'ajouter : "quand on écrit, on se libère de certaines choses, on met en forme certaines émotions qui sont souvent un peu embuées dans un brouillard, on s'enroule, on se roule dans ses émotions pour qu'elles prennent la forme la plus précieuse, la plus vraie, la plus brute aussi. Oui, je pleure [quand elle écrit] mais ça ne me gêne pas du tout, ça me fait du bien (...). J'aime rire de mes désespoirs parce qu'au final, c'est ce qui les rend beaux, élégants et vivables".



Juliette Armanet fait du bien à la chanson française, son premier album s'intitule Petite Amie et sort ce vendredi 7 avril. Elle sera en concert le 22 avril au Printemps de Bourge et le 16 juillet aux Francofolies de la Rochelle.

"Petite amie", le nouvel album de Juliette Armanet Crédit : Juliette Armenet / Théo Mercier et Erwan Fichou

Le retour d'une voix, celle de Daniel Levi

Souvenez-vous, Daniel Levi et son envie d'aimer, extrait de la comédie musicale Les 10 Commandements. 17 ans plus tard, il revient avec un nouvel album, quinze nouveaux morceaux. On l'avait perdu de vue depuis 2005 et la sortie de son quatrième disque. Cette nouvelle collection, un poil monotone a quelques atouts, comme le titre Sur ma route.



Daniel Levi, 55 ans, étonne avec la couleur jazzy de quelques morceaux. L'écrin est sobre mais agrémenté d'un quatuor à cordes, et de contrebasses. Son cinquième disque sort ce vendredi 7 avril, et il devrait annoncer des dates de concert prochainement.

Idir, un nouvel album ensoleillé

Le chanteur Kabyle dévoilera son nouvel album, Ici et ailleurs, vendredi 7 avril. Dix titres, dix reprises de chansons qui ont bercé l'enfance d'Idir, star de la chanson en Algérie, il a convié de nombreux artistes pour faire revivre ces morceaux, dans une version bilingue ensoleillée.



Idir revisite notamment La Corida de et avec Francis Cabrel, ou la Bohème avec Charles Aznavour. Un très joli disque avec lequel il chantera avec tous ses amis sur la scène du Grand Rex à Paris le 8 novembre prochain pendant trois jours.