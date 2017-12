publié le 22/12/2017 à 16:21

Le Soldat Rose revient dans une fabrique de jouets. Pour ce troisième et dernier album, mis en musique par Alain Souchon et ses fils, Pierre et Charles (Ours), c'est Renan Luce qui incarne le rôle du soldat rose.



Alain Souchon a travaillé son album avec ses fils, Pierre au piano, Ours à la guitare. Pourtant le chanteur de 74 ans et ses fils n’ont pas tout composé ensemble. "Ce fut individuel au départ, et collégial après", a commenté l’artiste et père de famille, auteur de chansons mythiques telles que Foule sentimentale, Jamais content ou encore Allô maman bobo.

Mais l’album est aussi fort de nombreuses autres collaborations : Sandrine Kiberlain, Laëtitia Casta, Jean-Louis Aubert, Calogero et Gaétan Roussel... Certains d'entre eux sont venus interpréter des chansons de ce troisième et dernier album dans Le Grand Studio RTL.

