publié le 27/10/2017 à 20:01

Ce sixième album s'annonce comme le plus abouti de sa carrière. Le plus vocal aussi. Nolwenn Leroy est, avec Gemme, là où l'on ne l'attend pas, et ce n'est pas pour nous déplaire. Cet opus s'annonce plus lumineux, plus chaleureux. Il faut dire qu'à ses prémices, la chanteuse donnait la vie. Et pourtant, certains titres dénotent avec l'aura solaire du reste du disque.C'est le cas de L'Ankou.



Invitée du Grand Studio RTL, Nolwenn l'a interprété en live et expliqué sa présence : "Gemme évoque la lumière. Mais aussi des thématiques sombre, c’est la manière dont je les aborde qui est lumineuse. Lancou, c'est la mort dans la mythologie celte. J'aimais cette vision de la mort, proche de celle des Mexicains. Et ils 'agit bien sûr d'un clin d'œil à ma Bretagne, forcément..."

Autre titre à la forte décharge émotionnelle, Pourtant, l’histoire d’un garçon qui a mal tourné, et qui fait forcément penser au terrorisme… "N’importe qui peut se trouver à la rue du jour au lendemain. Le destin peut basculer. On n’a pas tous eu les mêmes chances dès le début mais on a tous, au moins quelques secondes, eu une mère aimante qui nous tenait dans ses bras. Qu’est ce qui fait qu’on devient quelqu’un de moins bon, de moins pur ?"