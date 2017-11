Le journal de 7h30 : une octogénaire expulsée en pleine nuit d'un hôpital

publié le 10/11/2017 à 08:25

Yvonne a 80 ans, elle habite en Bretagne. Il y a deux semaines, elle a été hospitalisée à Vannes. Le traitement de sa sciatique passait mal, cela faisait plusieurs jours qu'elle vomissait et qu'elle perdait du poids. Aux urgences, on l'a mise sous perfusion, on l'a soignée et puis, on lui a simplement dit de rentrer chez elle. Sauf qu'il était une heure du matin et que l'octogénaire habite près d'Auray (Morbihan). Une course de taxi à plus de cent euros.



"On m'a dit 'vous avez de l'argent, vous avez une carte bleue ? On va appeler un taxi'. Il a mis trois quarts d'heure à arriver, j'étais dans le couloir, frigorifiée, pas en bonne forme. Et le temps qu'il me ramène, il était deux heures", se souvient Yvonne.

La vieille dame raconte qu'il faisait froid, dehors et chez elle, d'autant plus qu'à son âge, rentrer à une telle heure, ouvrir seule son portail et sa porte, dans le noir, n'est forcément pas simple. "Psychologiquement, c'est très dur", confie Yvonne.

À écouter également dans ce journal :

- La Commission européenne n'a toujours pas acté la ré-autorisation du glyphosate pour cinq ans, faute d'entente entre les 28. Nicolas Hulot est également à la manœuvre sur le dossier sensible des déchets nucléaires radioactifs et à leur traitement.



- C'est le grand ménage à la tête d'Altice, le groupe de télécoms et de médias et maison mère de SFR, qui a perdu plus d'un tiers de sa valeur. Patrick Drahi va remplacer lui-même l'actuel PDG, Michel Combes.



- C'était le cheval de bataille de Marine Le Pen : les prières de rues sont de retour. Plusieurs centaines de fidèles assistent chaque vendredi à des prières à Clichy (Hauts-de-Seine).



- La SPA a porté plainte contre les toreros et les organisateurs de corridas, pour actes de cruauté. Dans les semaines qui viennent, elle compte attaquer les abattoirs, la chasse à courre la fourrure, le gavage ou le cirque.



- En football, la France affronte ce soir le Pays de Galles. Un match amical avec en ligne de mire la Coupe du monde 2018 en Russie. Fekir fait son grand retour en bleu, en revanche, le match se fera sans Patrice Evra, après son coup de pied à un supporter.



- Emmanuel Macron en visite surprise en Arabie Saoudite : le chef de l'État a fait une escale de deux heures à Ryad. En jeu : les tensions avec l'Iran et le risque de conflit au Liban.



- L'acteur John Hillerman, qui incarnait Higgins dans la série Magnum vient de disparaître à l'âge de 84 ans.