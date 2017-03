Fermeture de la mosquée de Clichy : un millier de fidèles prient dans la rue

publié le 25/03/2017 à 04:22

Une situation sous tension à Clichy-la-Garenne. Vendredi 24 mars, un millier de personnes étaient réunies pour une prière de rue devant la mairie afin de protester contre la fermeture cette semaine de la salle de prière . Mercredi 22 mars, la police avait en effet évacué de force la mosquée qui doit être, à terme, transformée en médiathèque. Le nouveau maire de cette commune des Hauts-de-Seine, élu en juin 2015, oriente donc les fidèles vers une autre mosquée, ce que refusent catégoriquement les associations de musulmans.





Réunies aux environs de 13 heures, entre 1200 personnes selon la police et 2000 selon les organisateurs se sont données rendez-vous sur la place faisant face à l'Hôtel de ville pour écouter le prêche de l'imam et les diverses interventions. "Nous demandons au maire un lieu digne et une solution définitive pour les musulmans clichois. Restez unis, solidaires et réclamez votre droit dans le calme et loin de tout débordement", a exhorté l'un des imams de la mosquée fermée.

Après les discours, les fidèles ont pris place sur le boulevard Jean-Jaurès, juste en face de la mairie, le temps de la prière. Un peu plus tard dans la journée, un second rassemblement était organisé devant les grilles de la mairie afin de demander au maire de récupérer leur mosquée. De prochains rassemblements devant l'Hôtel de ville devraient se tenir dans les prochains jours.