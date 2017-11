Plainte de la SPA contre la corrida : "Une campagne de communication à taux zéro"

publié le 09/11/2017 à 23:15

La SPA a lancé jeudi une guerre judiciaire contre la corrida en déposant plainte à Paris pour "sévices graves et actes de cruauté" envers les taureaux et les chevaux visant les toreros, les organisateurs et les municipalités qui les autorisent.



Présidente de la SPA, Natacha Harry a décidé de "s'engager de manière énergique sur un grand plan d'actions judiciaires contre les tortionnaires des bêtes" pour "donner un coup d'accélérateur à la lutte contre les maltraitances animales sous toutes ses formes, comme la corrida qui met en spectacle la souffrance animale pour divertir les êtres humains".

De son côté, André Viard, président de l'observatoire des cultures taurines, dénonce un "coup de bluff" de la part de la SPA. "Si on pense qu'on a matière à déposer plainte c'est pas contre X, c'est contre les organisateurs de corrida, contre les villes, contre les comités des fêtes... Si la SPA ne dépose pas plainte contre quelqu'un nommément, c'est qu'elle sait parfaitement qu'il n'y a aucun fondement juridique", critique-t-il.



Selon lui, cette sortie s'apparente à un simple coup de communication. "C'est une manière habile, mais perverse, de faire une campagne de communication à taux zéro car pendant 48 heures, on parle de la SPA", détaille-t-il rappelant que la corrida est une exception culturelle pour le Conseil constitutionnel.