Le journal de 12h30 : Kevin Spacey exclu du dernier film de Ridley Scott

avec Christelle Rebière et La rédaction numérique de RTL

publié le 09/11/2017 à 13:28

À la suite des accusations d'agressions sexuelles à l'encontre de Kevin Spacey, le réalisateur Ridley Scott, qui a réalisé Tout l'argent du monde - qui met en scène le kidnapping de l'héritier du magnat du pétrole John Paul Getty -, a décidé d'effacer l'acteur de son film. L'oeuvre, qui a coûté près de 40 millions de dollars, est toujours prévue pour sortir le 22 décembre prochain aux États-Unis.



Ridley Scott a donc recruté Christopher Plummer pour donner la répliquer à Michelle Williams et Mark Wahlberg et les scènes dans lesquelles Kevin Spacey apparaissait sont actuellement retournées. Pour le reste, le réalisateur compte sur les possibilités offertes par les effets spéciaux.

D'ores et déjà, après ces accusations à l'encontre de Kevin Spacey, Netflix a annoncé que la dernière saison de sa série House of Cards, dont Kevin Spacey est l'acteur principal, se tournerait sans lui et serait réécrite en ce sens.

À écouter également dans ce journal

- Le parquet de Paris ouvre une enquête après la publication par Paris Match de photos du procès d'Abdelkader Merah.



- Ce jeudi 9 novembre est la troisième Journée de lutte contre le harcèlement à l'école, alors qu'on estime que 700.000 élèves seraient harcelés dans ce cadre.



- L'association Anticor porte plainte pour relancer l'enquête contre Richard Ferrand.



- L'association SPA porte plainte pour cruauté contre les animaux afin de mettre fin aux corridas.



- Après la mise en place d'un dispositif de contrôle de la recherche d'emploi, 14% des chômeurs contrôlés inscrits sur les listes de Pôle emploi ont été radiés.