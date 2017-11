publié le 09/11/2017 à 18:27

Huitième tentative en dix-huit mois, encore ratée. Les 28 États membres n'arrivent toujours pas à s'entendre sur la durée du renouvellement du pesticide suspecté d'être cancérigène. Jeudi 9 novembre, le vote sur la réautorisation pour 5 ans de la licence de l'herbicide proposé par la Commission européenne a une nouvelle fois échoué.



Cette durée de renouvellement de la licence du glyphosate est le principal point de blocage. En cause, l'annonce de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) en mars 2015 classant l'herbicide comme "cancérigène probable" qui en a fait un produit controversé. La substance active est cependant plébiscitée par les cultivateurs pour son efficacité et son faible coût. Les produits à base de ce pesticide représentent également un marché d'un milliard d'euros.

La Commission européenne avait initialement proposé une durée du renouvellement de la licence à 10 ans qui a été rejetée. Mais si certains pays sont pour un réautoristion de moins de 5 ans du glyphosate, comme la France qui souhaite 3 ans, beaucoup de pays souhaitent un allongement de 10 voire 15 ans de l'autorisation du pesticide.

Vraies études ou manipulation ?

Il semblerait que les pays soient coincés entre l'hostilité de l'opinion publique, dont des scientifiques et ONG, qui craint les potentiels effets du glyphosate sur la santé ainsi que la pression des agriculteurs. Ces derniers seraient grandement en difficulté par une suppression trop rapide du produit. Notamment le célèbre produit Round Up du géant Monsanto, utilisé pour son efficacité et son faible coût.



Entrent en compte également la véracité des études menées autour de l'herbicide controversé. Si le Centre international de recherches contre le cancer (CIRC), branche de l'OMS et d'autres organismes tels l'agence de la protection de l'environnement (EPA), pensent que le produit est "probablement cancérigène", d'autres comme l'Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) et l'Agence européenne des produits chimiques (Echa), avancent qu'il est "improbable" qu'il soit un danger.



Or, La Stampa et The Guardian, deux journaux italien et britannique, ont suspecté du lobbying de la part du géant Monsanto. Ils ont démontré que des pages entières du rapport de l'Efsa s'avéraient être des copiés-collés d'études réalisées par la "Glyphosate Task Force", lobby mené par Monsanto lui-même. Plus tard, les "Monsanto Papers" n'ont pas arrangé la réputation de la société, en passe d'être rachetée par l'entreprise pharmaceutique allemande Bayer.