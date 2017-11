publié le 10/11/2017 à 07:37

À Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), dans le quartier des Fauvettes, et face à l'insalubrité de leur immeuble, des habitants vont converger vers la mairie de leur ville, ce vendredi 10 novembre. Ils demandent une solution d'urgence alors que la copropriété est plombée par une dette abyssale de 700.000 euros et que les locaux sont à l'abandon.



En bas de l'immeuble, plus de porte d'entrée et des boites aux lettres éventrées. À l'intérieur, un escalier sans lumière et un ascenseur qui ne fonctionne plus depuis 6 ans. Une habitante, qui vit avec ses parents, propriétaires de leur appartement, témoigne au micro de RTL : "Ça a commencé par le ménage. Ensuite, c'était l'ascenseur. Puis, par la suite, on n'a plus eu de chauffage. Ça a commencé à se dégrader comme ça. Et quand il pleut, il y a de la pluie qui rentre des cages d'escalier. En plus de ça, il y a des rats partout".

À écouter également dans ce journal

- Le groupe Altice, maison mère de SFR, débarque son directeur général, Michel Combes. Le propriétaire, Patrick Drahi, reprend les rênes. Le titre a perdu en quelques jours plus du tiers de sa valeur.



- Les chiffres du chômage ne seront plus publiés chaque mois, mais tous les trimestres, à partir de 2018.



- Emmanuel Macron était en visite express, jeudi 9 novembre au soir, à Riyad, en Arabie Saoudite.



- Au Vietnam, où est arrivé Donald Trump, le président américain ne rencontrera finalement pas Vladimir Poutine, a annoncé la Maison-Blanche.



- Ce vendredi soir, les Bleus affrontent le Pays de Galles en match amical.