publié le 09/11/2017 à 08:55

C'est un témoignage très fort. Celui de Maya, 15 ans, victime de harcèlement à l'école. Un calvaire quotidien que l'adolescente a choisi de raconter à l'occasion de la Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. C'était il y a trois ans, mais Maya reste profondément marquée. "On me disait que j'étais grosse, que j'étais moche, que j'étais boutonneuse, tout le temps. Une fois, ils m'ont poursuivi jusqu'à chez moi et il y en a même un qui m'a craché dessus", se souvient-elle.



Les autres élèves ? "Ils rigolaient, ils ne me défendaient pas. J'étais triste, je me demandais pourquoi moi. Je pleurais tous les soirs", raconte Maya. L'adolescente a dû rester quatre ans dans le même collège, côtoyant quotidiennement ses harceleurs. "Je les ai croisé tous les jours. Et même en troisième, il y en a même un qui m'a fait une remarque en me disant : 't'aurais mieux fait de te suicider y'a deux ans', raconte Maya, des sanglots dans la voix. Quelque part, je ne suis plus la même qu'avant. Je m'ouvre moins aux gens parce que j'ai peur"

Chaque année en France, on estime que 700.000 élèves sont victimes de harcèlement à l'école. Brimades, moqueries voire violences physiques... Le gouvernement se mobilise ce jeudi 9 novembre contre le harcèlement scolaire, qui traumatise des centaines d'élèves.

À écouter également dans ce journal :

- Emmanuel Macron continue sa visite aux Émirats, en se tenant auprès des militaires français de la coalition internationale contre Daesh. Pour la première fois, il a évoqué le cas des jihadistes voulant rentrer en France.



- C'est le serpent de mer du moment : l'avenir du glyphosate. La Commission européenne va proposer ce jeudi un renouvellement de cinq ans de ce pesticide.



- Après les obsèques d'Alexia Daval, ses proches attendent des réponses. Ses parents redoutent que l'assassin de leur fille se trouve dans leur entourage.



- La suite de la visite de Donald Trump en Chine : après un spectacle à l'opéra de Pékin, place au dossier sensible de la Corée du Nord. Il avait hier, très violemment mis en garde le régime de Pyongyang.



- En rugby, la composition de l'équipe qui affrontera les All Blacks sera dévoilée dans la journée. Les Bleus affronteront la Nouvelle-Zélande samedi, à 21h au Stade de France.



- La chanteuse Louane dévoilera vendredi 10 novembre son tout nouvel album, Ecchymoses, qu'elle dévoile en avant-première sur RTL.