Visite surprise d'Emmanuel Macron en Arabie Saoudite

publié le 10/11/2017 à 07:08

Emmanuel Macron joue les pacificateurs au Moyen-Orient. Le président français est arrivé jeudi 9 novembre dans la soirée en Arabie Saoudite, pour une visite surprise visant notamment à faire baisser la tension entre l'Arabie saoudite et l'Iran.



Durant ces 2 heures d'escale, Emmanuel Macron a rappelé au prince héritier Mohammed ben Salmane, considéré comme l'homme fort d'Arabie saoudite, l'importance que la France accorde à la stabilité et à la souveraineté du Liban. Autre dossier abordé : l'Iran et les risques de la remise en cause de l'accord nucléaire par Donald Trump. Enfin, les deux hommes ont abordé la crise au Yémen où l'Arabie Saoudite mène une guerre terrible contre les alliés chiites de l'Iran. Ce conflit est un des plus grands désastres humanitaires mondiaux, 7 millions de personnes sont menacées de famine et de choléra. La France reste cependant un des plus grands pourvoyeurs d'armes de l'Arabie Saoudite.

Les événements de ces derniers jours en Arabie Saoudite mais aussi au Liban ont décidé Emmanuel Macron à faire ce crochet de deux heures à Ryad. Le 4 novembre dernier, le premier ministre libanais Saad Hariri démissionnait alors qu'il se trouvait lui aussi en Arabie Saoudite. Cette démission aurait été actée sous la pression des Saoudiens qui veulent mettre en accusation l'Iran, grand ennemi régional. L'Iran a un poids croissant dans toute la région et en particulier au Liban, avec les forces du Hezbollah.