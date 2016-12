Le journal de 7h : mort de George Michael

REPLAY - George Michael est décédé dimanche 25 novembre, près de Londres, au Royaume-Uni. Le chanteur britannique a marqué le monde de la pop.

C'était un grand nom de la chanson. Le Britannique George Michael est décédé le jour de Noël, dimanche 25 décembre 2016, à l'âge de 53 ans, dans son domicile près de Londres. L'idole de la pop dans les années 1980 a disparu pour des raisons encore inconnues. Il avait connu le succès en 1982, avec le groupe Wham!. Ses titres étaient remplis d'énergie, comme le célèbre tube "Wake me up before you go go". George Michael est ensuite devenu un sex-symbol au milieu des années 1980 et il rivalisait avec Mickael Jackson, Prince et Madonna.



Tout au long de sa carrière, le chanteur a chanté le désir, flirté avec la provocation. Au fil de sa carrière, il a voulu gommer ce côté superficiel de la pop, pour aborder à plusieurs reprises des thèmes plus profonds. George Michael était également auteur-compositeur. En 1990, il mettait un peu de gospel dans la pop, avec le tube "Freedom". Son dernier album était sorti en 2004. Il avait été applaudi une dernière fois à l'Opéra Garnier à Paris en septembre 2012. L'artiste vivait enfermé chez lui depuis trois ans et n'a pas eu le temps de sortir le dernier album qu'il était en train de préparer.

- Les Britanniques retiennent leur souffle et beaucoup s'inquiètent pour la santé d'Elizabeth II. La monarque de 90 ans souffre d'un gros rhume et n'a pas pu aller à la messe de Noël dimanche 25 décembre.



- Les recherches se poursuivent au Mali, pour tenter de retrouver Sophie Petronin. L'humanitaire Française de 66 ans a été enlevée samedi 24 décembre par des hommes armés, dans la ville de Gao, une ville située dans le nord du pays. La Française y vivait depuis 2000 et était très connue par la population locale.



- La Russie a déclaré une journée de deuil national, en hommage au crash aérien survenu dimanche 25 décembre. 92 personnes étaient à bord, dont une partie des Chœurs de l'Armée rouge. Il n'y a aucun survivant



- 54 000 personnes ont dû être évacuées à Augsbourg en Allemagne dimanche 25 décembre, après la découverte d'une bombe datant de la Seconde Guerre Mondiale. La situation est depuis rentrée dans l'ordre.



- Que s'est-il passé samedi 24 décembre dans les quartiers nord de Marseille (Bouches-du-Rhône)? Un jeune homme de 19 ans est mort par balles, mais les enquêteurs ne savent pas encore s'il s'agit ou pas, d'un règlement de compte.



- L'embellie va-t-elle se confirmer ? Après deux mois de baisse, les chiffres du chômage de novembre 2016 seront connus ce lundi 26 décembre.



- Beaucoup de Français revendent leurs cadeaux sur Internet. Une récente étude montre que 4 Français sur 10 ne sont pas satisfaits de leurs cadeaux. 500 000 annonces seront en ligne sur Ebay dès ce lundi 26 décembre.



- La plus grande patinoire intérieure au monde a été installée au Grand Palais, à Paris. Jusqu'à 10 000 personnes s'y rendent quotidiennement.



- Les judokas Teddy Riner et Émilie Andéol ont été sacrés champions des champions français 2016 par le journal "L'Équipe". Ils sont récompensés pour leur médaille d'or aux Jeux Olympiques de Rio au Brésil.



- Le navigateur Thomas Coville a battu le record du tour du monde à la voile et en solitaire en 49 jours. Il sera accueilli lundi 26 décembre à Brest, en Bretagne.



- Le footballeur français André-Pierre Gignac a été sacré champion du Mexique avec son équipe "Les Tigres de Monterrey".