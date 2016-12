ÉCLAIRAGE - Un avion militaire russe s'est abîmé en mer Noire, dimanche 25 décembre au matin. Il n'y aurait aucun survivant parmi les 92 passagers.

Crédit : STRINGER / INTERPRESS / AFP L'avion russe Tupolev 154 (Illustration)

par Maxime Magnier , Avec AFP publié le 26/12/2016 à 07:00

La Russie est en deuil, ce dimanche 25 décembre. Alors qu'il venait de décoller de Sotchi, en Russie, après s'être ravitaillé en kérosène, un avion militaire s'est abîmé en mer Noire. Il transportait 92 personnes, parmi lesquelles des membres des chœurs de l'Armée Rouge, mais aucune n'aurait survécu.



Sur l'ensemble des passagers, figuraient donc 64 membres des chœurs de l'Armée Rouge, un important symbole russe et une fierté nationale. Les 28 autres personnes à bord étaient des membres de l'équipage, des journalistes, des hauts fonctionnaires civils ou encore la responsable d'une organisation caritative respectée en Russie.



À la suite de ce drame national, le président Vladimir Poutine a déclaré lundi 26 décembre une journée de deuil "sur l'ensemble du territoire de Russie" et prôné une "enquête soignée (...) pour déterminer les causes de la catastrophe". Une commission spéciale dirigée par le ministre des Transports, Maxime Sokolov, a également été créée à ces fins.

Que s'est-il passé ?

Le ministère de la Défense a expliqué que l'appareil, un Tupolev Tu-154, avait disparu des écrans-radars à 05H27 (02H27 GMT), deux minutes après son décollage de l'aéroport de Sotchi, sur les côtes de la mer Noire. Il se rendait à la base aérienne de Hmeimim, près de Lattaquié en Syrie, pour célébrer le Nouvel An avec les troupes russes déployées dans le pays en soutien du régime de Damas.



Le porte-parole de l'armée russe, Igor Konachenkov, a indiqué que des débris de l'appareil avaient été découverts à 1,5 km de la côte, à environ 70 mètres de profondeur, et qu'"il n'y [avait] pas de signes de survivants". Selon lui, plus de 3.000 personnes, 32 bateaux, 80 plongeurs, ainsi que cinq hélicoptères et des drones ont été dépêchés sur place. Igor Konachenkov a aussi précisé que dix corps avaient déjà été retrouvés et selon le ministère des Transports, "l'identification des victimes sera effectuée à Moscou".

Quelles hypothèses ?

"Toutes les causes possibles (du crash) sont examinées", d'après le ministre, qui a également jugé "prématuré" de parler d'une piste concrète. D'ores et déjà, plusieurs sources non identifiées ont donné différentes explications aux agences de presse russes, allant d'une défaillance technique à une erreur de pilote. Toujours selon Maxime Sokolov, qui a précisé que les recherches se poursuivraient lundi, les boîtes noires "n'ont malheureusement pas été retrouvées".

L'appareil était-il vétuste ?

Le ministère russe de la Défense a indiqué que le Tupolev Tu-154 était exploité depuis 33 ans et comptait 6.689 heures de vol. Il avait été réparé pour la dernière fois en décembre 2014, et révisé en septembre 2016. De son côté, le Comité d'enquête russe, qui est chargé des principales investigations criminelles, a indiqué qu'une enquête criminelle avait été ouverte pour déterminer si des manquements aux règles de sécurité aérienne sont à l'origine du drame.



Le Tu-154, qui est de conception soviétique, a fréquemment été impliqué dans des accidents, comme en 2010. Cette année-là, un appareil de ce type transportant 96 personnes dont le président Lech Kaczynski et de hauts responsables polonais s'était écrasé dans l'Ouest de la Russie, ne laissant aucun survivant.