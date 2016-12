ÉCLAIRAGE - L'humanitaire a été enlevée par des hommes armés samedi 24 décembre à Gao, dans le nord du Mali.

> Qui est Sophie Pétronin, la Franco-Suisse enlevée au Mali ? Crédit Image : PASCAL GUYOT / POOL / AFP Crédit Média : RTL Télécharger

Les recherches se poursuivent, lundi 26 décembre, pour tenter de retrouver Sophie Pétronin. L'humanitaire d'origine franco-suisse a été kidnappée par des hommes armés samedi 24 décembre à Gao, une ville de près de 90.000 habitants située dans le nord du Mali. Le rapt a été confirmé dimanche par le ministère français des Affaires étrangères, assurant "qu'en lien avec les autorités maliennes, les autorités françaises sont pleinement mobilisées pour rechercher et libérer, le plus vite possible, notre compatriote".



Le parquet de Paris a ouvert une enquête dans la foulée pour tenter de retrouver la sexagénaire, une nutritionniste spécialisée dans l'assistance aux enfants mal nourris. Elle s'était installée à Gao au début des années 2000, lançant la même année une petite ONG d'aide à l'enfance, Aide à Gao.



Parfaitement intégrée au sein de la population, Sophie Pétronin, 66 ans, parle couramment la langue locale. Ce médecin originaire de la région de Bordeaux, en Gironde, avait découvert le Mali en 1996 lors d'un voyage avant de s'y installer définitivement quelques années plus tard. D'après LCI, elle avait lancé la construction de sa maison en 2003.

Situation sécuritaire et politique instable

Elle oeuvre auprès des enfants mal nourris dans un orphelinat situé dans un quartier populaire de la cité, comme le rapportent nos confrères de BFM. Parfaitement au fait des risques de s'établir dans la région, Sophie Pétronin avait d'ailleurs échappé de justesse aux islamistes en 2012. Exfiltrée en Algérie, elle rentre en France dans la ferme familiale puis retourne néanmoins rapidement à Gao, profitant d'une accalmie, pour s'occuper de l'orphelinat de la ville. Son enlèvement, survenu samedi aux alentours de 17 heures, n'a pas encore été revendiqué.



L'armée malienne s'est lancée à la poursuite des hommes armés. Sans succès jusqu'à présent. Les forces françaises de l'opération Barkhane, présentes à Gao pour lutter contre le terrorisme dans la région, sont également associées aux recherches. Dans le nord du Mali et plus particulièrement à Gao, la situation sécuritaire et politique est en effet très instable. Quelques semaines avant le rapt de Sophie Pétronin, deux kamikazes ont attaqué l'aéroport de la ville au volant de véhicules piégés.