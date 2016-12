Après l'ouverture des présents qu'ils ont reçus, une large part des Français les revendent sur les sites de vente en ligne.

Crédit : AFP Un enfant s'apprêtant à ouvrir ses cadeaux de Noël

par Maxime Magnier , Avec AFP publié le 25/12/2016 à 17:57

Il n'y a peut-être pas que l'intention qui compte, finalement. En ce dimanche 25 décembre, et alors que Santa Claus regagne à peine le pôle Nord, plusieurs centaines de milliers de cadeaux ont déjà été mis en ligne sur des sites de vente.



Entre samedi soir et dimanche midi, la plateforme PriceMinister recensait environ 500.000 objets proposés, selon Fabien Versavau, soit "une progression d'environ 10 à 15% d'annonces en plus par rapport à l'année dernière", comme l'a expliqué le directeur général de l'enseigne, anticipant même autour "de 3,5 millions de cadeaux" mis en vente sur son site jusqu'à mi-janvier.



Chez eBay France, même constat : les cadeaux sont d'avantage revendus que l'année dernière puisque la plateforme a comptabilisé 100.000 annonces publiées entre samedi minuit et dimanche en fin de matinée. "C'est environ 10 à 20% d'annonces en plus que lors d'un week-end normal", a détaillé Leyla Guilany-Lyard, porte-parole d'eBay France.

Les objets connectés favorisent la revente

Mais pourquoi les Français se séparent-ils plus facilement de leurs cadeaux de Noël ? L'explication résiderait dans l'essor des nouvelles technologies, comme l'explique Leyla Guilany-Lyard : "Avant la démocratisation des smartphones, c'était un peu fastidieux. Depuis trois ou quatre ans, avec l'application pour vendre d'eBay, en moins de trois minutes l'annonce est en ligne."



Plusieurs études confirment d'ailleurs la tendance, comme un sondage eBay/TNS Sofres qui indique que 39% des Français estiment avoir reçu un cadeau indésirable en 2015, contre 22% en 2011. Jeudi 22 décembre, un autre sondage, réalisé par OpinionWay, celui-ci, révélait que lorsqu'ils sont déçus ou qu'ils ont reçu un objet en double, la moitié des Français ont déjà revendu un présent ou envisagent de le faire.

Les cadeaux les plus revendus

En tête des présents les plus proposés sur les plateformes de vente, on trouve "les best-sellers de Noël, tous les articles que l'on offre lorsque l'on ne connaît pas très bien les gens. Le prix Goncourt, les DVD, des parfums et des jeux vidéos, des cadeaux qui font plaisir mais qu'on a reçus en double", détaille Leyla Guilany-Lyard. Cette année encore, donc, les objets les plus revendus sont les succès littéraires de l'automne, DVD de films grand public, bracelets connectés, perches à selfie, mais aussi jeux vidéos et jouets.



Enfin, les cadeaux "flops", parmi lesquels "lingerie, chaussettes, pyjamas, ou des jeux pour adultes comme des sextoys", selon la porte-parole d'eBay France, ont également le vent en poupe après Noël sur les eBay, Priceminister et autres Leboncoin.