REVUE DE TWEETS - La mort de George Michael, dimanche 25 décembre, a suscité une vive émotion sur les réseaux sociaux.

Le chanteur britannique George Michael, le 5 septembre 2011

par Félix Roudaut publié le 26/12/2016 à 07:00

De nombreux messages de condoléances ont afflué sur les réseaux sociaux, peu après l'annonce, dimanche 25 décembre, de la mort de George Michael. L'icône de la pop mondiale est décédée dans sa propriété de Goring, à l'ouest de Londres. "C'est avec grande tristesse que nous confirmons que notre fils, frère et ami George est mort en paix à son domicile à Noël", a annoncé dimanche soir l'agent du chanteur dans un communiqué.



Elton John, "profondément choqué", salue sur Instagram son "cher ami, le plus gentil, l'âme la plus généreuse et un artiste brillant", le tout accompagné de lui posant avec du défunt chanteur. "Que Dieu bénisse George Michael. Paix et amour à tous ses amis et à sa famille", a tweeté Ringo Starr, ancien des Beatles. Madonna s'agace quant à elle de la tournure de cette année : "2016 peut-elle aller se faire voir maintenant ?".



Robbie Williams s'adresse directement à l'artiste, "Mon Dieu... Je t'aime George", quand Lenny Kravitz lui adresse un "Repose en paix, mon frère". D'autres, comme Liam Gallagher, préfèrent ne pas croire à cette triste nouvelle. "Ça a intérêt à ne pas être vrai", lance le chanteur d'Oasis, visiblement désabusé.

