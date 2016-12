Le rapt de la franco-suisse a été confirmé par deux élus de la ville de Gao, samedi 24 décembre.

Crédit : AFP Un convoi français dans le nord du Mali, le 31 octobre 2013.

par La rédaction numérique de RTL publié le 24/12/2016 à 23:25

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Une ressortissante franco-suisse aurait été enlevée samedi 24 décembre à Gao, une ville située à 1.200 km au nord-est de la capitale Bamako. Ces ravisseurs seraient des hommes armés, selon une source de sécurité malienne et de deux élus locaux. "Nous avons lancé des poursuites immédiatement" pour retrouver les kidnappeurs, a indiqué la source de sécurité malienne, sans donner plus de détail sur l'identité de ces derniers et les circonstances de l'enlèvement.



Le rapt a été confirmé à l'AFP par deux élus de la ville de Gao. "Nous avons également eu cette information et sommes en train de la vérifier", a indiqué de son côté une source diplomatique française interrogée par l'agence de presse à Paris. L'enlèvement n'avait pas encore été revendiqué samedi soir. Le nord du Mali est une région instable, dont le contrôle échappe encore largement aux forces de sécurité maliennes et étrangères qui tentent d'en chasser les groupes jihadistes.