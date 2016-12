La star britannique s'est éteinte dimanche 25 décembre à l'âge de 53 ans. L'occasion de revenir sur les titres qui ont bâti sa renommée planétaire.

par Félix Roudaut publié le 26/12/2016 à 02:31

George Michael a fait danser le monde entier avec ses chansons colorées, souvent joyeuses. Ironie du sort, l’interprète de Last Christmas s'est éteint le jour de Noël, dimanche 25 décembre dans sa propriété de Goring, dans le comté d'Oxford, en Angleterre. Il avait 53 ans. La triste nouvelle a été annoncée par son agent dans la soirée. "C'est avec grande tristesse que nous confirmons que notre fils, frère et ami George est mort en paix à son domicile à Noël", pouvait-on lire dans un communiqué.



En retrait ces dernières années, George Michael s'est fait connaître il y a près de quarante ans, grâce au groupe culte Wham!. Le début d'une longue carrière, faite de hauts et de bas, lors de laquelle l'artiste n'aura jamais perdu le lien indéfectible qu'il entretenait avec son public. Son décès est l'occasion de revenir sur les titres qui ont bâti le succès de cet artiste hors du commun.

1. "Careless Whisper"

Le saxophone fleure bon les années 80 et George Michael ne porte pas encore sa fameuse barbe. Careless Whisper compte parmi les chansons les plus importantes de la carrière du Britannique puisque c'est celle qui lui a permis de se faire connaître. Le titre est issu de Make It Big (1984), le deuxième album de Wham!, un groupe qu'il a créé avec Andrew Ridgeley, un ami de lycée. Ce titre sera numéro un des charts mondiaux en 1984 et 1985. Le clip a été tourné à Miami, en Floride. George Michael y évoque les remords d'un jeune homme qui trompe sa femme.

2. "Wake Me Up Before You Go-Go"

C'est LA chanson à laquelle tout le monde pense d'emblée. Ce titre incontournable de l'histoire de la pop a installé Wham! dans la gloire. Issu de l'album Make It Big, deuxième opus du groupe britannique, le rythme joyeux et entraînant de Wake Me Up Before You Go-Go a servi comme bande-son de nombreux films à succès, comme Zoolander ou l'Arnacœur.

3. "Last Christmas"

Cet autre titre phare de Wham! fut prémonitoire pour George Michael, décédé le jour de Noël. En à peine quelques jours, la chanson enregistrée en 1984 est vendue à des millions d'exemplaires à travers le monde et devient disque d'or. Le titre à l'origine produit et écrit par George Michael a été repris par de nombreux artistes depuis sa sortie.



Petite anecdote : c'est également le dernier clip dans lequel on peut voir un George Michael proprement rasé. Il portera sa mythique barbe jusqu'à sa mort.

4. "I Knew You Were Waiting (For Me)"

Cette chanson marque le premier succès du chanteur dans sa carrière solo, après la séparation de Wham! en 1987. En plus d'installer encore un peu plus la légende de George Michael, ce titre lui permet de réaliser son rêve : chanter avec Aretha Franklin, la reine de la Soul. I Knew You Were Waiting (For Me), enregistré en janvier 1987, est numéro un des ventes en Grande-Bretagne lors de sa sortie.

5. "Someone Saved My Life Tonight"

Ce titre interprété en live permet de percevoir la facette militante de George Michael, très investi dans la lutte contre le virus du Sida. Avec Elton John, les deux légendes de la scène britannique feront tout leur possible pour sensibiliser le public sur le VIH.



Les deux hommes resteront amis tout au long de leur vie. "Je suis profondément choqué. J'ai perdu un ami cher - le plus gentil et généreux, et un brillant artiste. Mes pensées vont à sa famille et à tous les fans", a d'ailleurs réagi le chanteur anglais Elton John sur son compte Instagram à l'annonce du décès de George Michael.