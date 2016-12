Il est très rare que la souveraine annule des déplacements pour des raisons de santé.

La reine Elizabeth II et son époux Philip souffrent d'un "gros rhume" et ont dû annuler mercredi 21 décembre leur départ pour Sandringham à l'est de l'Angleterre, où la famille royale passe traditionnellement les fêtes de fin d'année, a annoncé Buckingham Palace. "La reine et le duc d'Edimbourg souffrent d'un gros rhume et ont en conséquence décidé de ne pas se rendre à Sandringham aujourd'hui", déclare un porte-parole du palais dans un communiqué.



La souveraine de 90 ans et Philip, 95 ans, devaient initialement prendre un train entre Londres et le Norfolk, avant de rejoindre la résidence royale de Sandringham. Elizabeth II honore chaque année des centaines d'engagements et il est rare qu'elle annule des déplacements pour raisons de santé.



Elle devrait toutefois lever, un peu, le pied en abandonnant le patronage de 25 d'organisations et associations de bienfaisance (sur un total de 600) à d'autres membres de la famille royale à la fin de cette année. En 2014, Elizabeth II avait assuré 393 engagements officiels et 341 en 2015, selon les médias britanniques.