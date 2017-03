Le journal de 7h : lâché par Stefanini, Fillon appelle ses militants à résister

publié le 04/03/2017 à 07:22

Dans un communiqué diffusé sur Facebook, vendredi 3 mars, François Fillon exhorte ses partisans à venir "très nombreux" sur la Place du Trocadéro, dimanche 5 mars à Paris, afin "de résister" avec "la force calme". "Je vous attends nombreux dimanche à 15h place du Trocadéro, pour montrer, aux yeux de tous, ce qu'est la volonté des militants de la France", lance François Fillon. Et d'ajouter : "Ne vous laissez pas faire, ne laissez personne vous priver de votre choix, je vous demande de résister et encore plus, je vous invite à aller de l'avant"



Une supplique qui intervient alors que son directeur de campagne, Patrick Stefanini, lui a remis sa lettre de démission. Selon Libération, le départ du haut fonctionnaire qui a chapeauté la campagne de François Fillon sera effectif dimanche soir. Une très mauvaise nouvelle pour le député de Paris qui s'ajoute au renoncement de Thierry Solère ainsi qu'à la défection de l'UDI. Pour l'heure, ce sont près de 140 élus de droite et du centre qui ont claqué la porte de la campagne.

À écouter également dans ce journal :

- Front national : François Fillon n'est pas le seul à se trouver dans le collimateur de la justice. Marine Le Pen a été convoquée par les juges d'instruction, en vue d'une possible mise en examen, dans l'enquête sur les soupçons d'emplois fictifs d'assistants parlementaires du FN au Parlement européen. La frontiste a aussitôt annoncé qu'elle ne se rendrait pas à cette convocation avant la fin de la campagne.

- Disparus d'Orvault : le mystère reste entier, plus de deux semaines après la disparition du couple Troadec et de ses deux enfants. Le procureur Pierre Sennès a qualifié cette affaire d'"hors-norme" et "à l'évidence criminelle". "Depuis lundi dernier, (...) les investigations doivent nous permettre d'interpeller un ou plusieurs criminels, je n'en sais rien, de découvrir une ou plusieurs victimes, je n'en sais rien, des victimes dont on ne peut pas exclure encore tout à fait aujourd'hui que peut-être certaines sont encore en vie", a confié le magistrat lors d'une conférence de presse donnée vendredi.



- États-Unis : le vice-président américain Mike Pence a estimé vendredi que l'utilisation d'une messagerie privée, par lui quand il était gouverneur et par Hillary Clinton quand elle était secrétaire d'État, n'étaient pas comparables. Il a affirmé qu'il n'y avait "absolument aucune comparaison" entre son utilisation d'un compte de messagerie standard AOL, qui a en outre été piraté l'an dernier, et l'usage d'une messagerie privée par Hillary Clinton. La démocrate a, selon lui, "fait mauvais usage d'informations classifiées, détruit des emails quand le Congrès les lui demandait".



- Val d'Oise : le conducteur d'un bus de nuit a été mis en examen et placé en détention provisoire vendredi, soupçonné d'avoir provoqué la mort d'un passager en l'expulsant violemment au terminus à Garges-lès-Gonesse.



- Football : les hommages affluent après la disparition de Raymond Kopa vendredi 3 mars. Joueur de légende et figure des années 1950, Raymond Kopa, vainqueur de trois Coupes d'Europe avec le Real Madrid et ballon d'or en 1958, est mort à l'âge de 85 ans, des suites d'une longue maladie.