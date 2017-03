publié le 03/03/2017 à 19:41

Face aux très nombreuses défections dans son propre camp, l'avenir de François Fillon semble suspendu à la manifestation organisée dimanche 5 mars. Un rassemblement de soutien au candidat de la droite et du centre qui doit se tenir dans l'après-midi place du Trocadéro à Paris. Vendredi en fin d'après-midi, François Fillon a appelé ses partisans à venir "très nombreux" le soutenir dimanche au Trocadéro, en leur demandant "de résister", avec "la force calme", dans une vidéo postée sur Twitter et Facebook.



"Je vous attends nombreux dimanche à 15h place du Trocadéro, pour montrer, aux yeux de tous, ce qu'est la volonté des militants de la France", écrit François Fillon. "Ne vous laissez pas faire, ne laissez personne vous priver de votre choix, je vous demande de résister et encore plus, je vous invite à aller de l'avant", ajoute-t-il.

Malgré tout, ce rassemblement dérange jusqu'au sein même des soutiens du candidat. En coulisses, Valérie Pécresse a exprimé son hostilité à un rassemblement contre "le coup d'État des juges", même si certains affirment qu'il ne s'agit que d'un soutien au candidat. Sur Twitter, Jean-François Copé a expliqué qu'il ne se rendrait pas au rassemblement, tout comme Jean-Frédéric Poisson qui estimait hier ne pas faire "campagne contre les juges".