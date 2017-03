publié le 03/03/2017 à 21:00

François Fillon de plus en plus esseulé. Patrick Stefanini annonce auprès de Libération, vendredi 3 mars, son intention de démissionner de son poste de directeur de la campagne du candidat à la présidentielle. Une décision qui sera effective dans la soirée du dimanche 5 mars, soit après la grande manifestation prévue à Paris par les soutiens de François Fillon.



Quelques instants auparavant, Le Journal du Dimanche avait publié une lettre de démission que le directeur de campagne de François Fillon, Patrick Stefanini, aurait remise dans la matinée. Mais dans la foulée, François Fillon avait fait savoir auprès de l'AFP que son bras droit avait finalement changé d'avis et choisi de rester dans l'équipe du candidat. "Patrick Stefanini a repris sa lettre et est en ce moment au travail au QG. Nous sommes combatifs", assurait l'ancien premier ministre.

Libération assure néanmoins que cette démission prendra effet dimanche soir "à la demande" de François Fillon. Une information que l'équipe du candidat confirme : "Patrick Stefanini a présenté ce matin sa démission a François Fillon qui l'a acceptée. Patrick Stefanini sera en responsabilité jusqu'à l'issue du grand rassemblement populaire de dimanche place du Trocadéro. Il sera remplacé lundi matin à la direction de campagne par Vincent Chriqui".