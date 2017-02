et Claire Gaveau

Après François Fillon, Marine Le Pen est à son tour gênée par une affaire d'assistants parlementaires en pleine campagne présidentielle : sa chef de cabinet a été mise en examen mercredi 22 février dans l'enquête sur des soupçons d'emplois fictifs au Parlement européen. La menace existe pour la présidente du Front national en cette année électorale.



Mais que risque réellement Marine Le Pen ? Celle qui occupe actuellement la tête des sondages pourrait prochainement être convoquée par les juges. Une décision qui serait logique alors que les magistrats ont entendu son garde du corps et ont mis en examen sa secrétaire particulière, Catherine Griset. À présent, ils devraient donc se pencher sur le dernier maillon de la chaîne... Marine Le Pen. Surtout qu'elle les intéresse doublement : comme députée européenne d'abord, et comme présidente du Front national ensuite. En effet, c'est bel et bien le parti frontiste qui semble avoir bénéficier de ces sommes du Parlement européen.

Des faits qui, s'ils sont avérés, constituent un abus de confiance. Mais le problème c'est que Marine Le Pen n'a pas du tout l'intention de se présenter devant les juges. Seule solution pour eux, dans ce cas : demander au Parlement européen la levée de son immunité de députée. La présidente du Front national pourrait alors être entendue dans le cadre plus contraignant d'une garde à vue. Et rien n'empêcherait les juges, s'ils le souhaitent, de la mettre en examen.