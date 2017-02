VIDÉO - Hillary Clinton sort (enfin) du silence : "Le futur est féminin"

publié le 07/02/2017 à 09:53

Hillary Clinton est fière d'être une femme d'action. C'est avec cette affirmation que l'ancienne candidate à la présidentielle américaine, a brisé le silence de sa défaite, mardi 7 février 2017. Face caméra, le visage sûre d'elle, la candidate démocrate a assuré son soutien aux Américain(e)s qui, comme elle, ont une mission : celle de partager les histoires de femmes et célébrer leurs valeurs.



Des femmes du passé, du présent mais surtout du futur, souligne Hillary Clinton dans cette courte déclaration adressées à ses compatriotes. "Malgré tous les défis auxquels nous devons faire face, je reste persuadée que le futur est féminin", ajoute l'ancienne Secrétaire d'État sous la présidence de Barack Obama.

Pour preuve, Hillary Clinton cite la Women's March du 21 janvier dernier, qui a rassemblé des millions de manifestant(e)s à Washington et à travers le monde. "Nous devons rester concentrées", prévient-t-elle ensuite. "Nous avons besoin de femmes fortes qui se mobilisent et s'expriment", ajoute ensuite la perdante de la présidentielle avant de lancer un appel aux Américaines : "S'il vous plaît, soyez un exemple pour toutes les femmes et les filles, celles qui se soucient de ce que l'avenir nous réserve."



Hillary Clinton rappelle enfin dans son message que les femmes sont la solution pour briser le plafond de verre des inégalités aux États-Unis et à travers le monde.