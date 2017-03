publié le 03/03/2017 à 17:20

Le mystère autour de la famille Troadec reste entier. Alors qu'aucun des membres de cette famille de 4 personnes n'a donné signe de vie depuis le 16 février, plusieurs éléments ont été découverts cette semaine. Dès le début de l'affaire, les enquêteurs avaient mis la main sur un téléphone portable souillé de sang et découvert de nombreuses taches de sang dans le pavillon familial. Des traces, dont certaines essuyées, qui laissent penser à une scène de violences. On sait d'ores et déjà qu'elles appartiennent au père, à la mère (tous les deux âgés de 49 ans) et au fils (21 ans), mais le sang de la fille (18 ans) n'a jusqu'à présent pas été identifié.



Depuis, aucun élément n'était venu aider les enquêteurs à éclaircir cette mystérieuse disparition. Il a fallu attendre le 1er mars et la découverte d'effets personnels appartenant à Charlotte, la fille. Une carte vitale et un pantalon ont en effet été retrouvés près de Brest, à plus de 250 kilomètres du domicile des Troadec.

La voiture du fils retrouvée à Saint-Nazaire

Au lendemain de cette découverte, alors qu'il recherchaient activement le véhicule de Sébastien, le fils, les enquêteurs ont fini par mettre la main dessus. La voiture, une Peugeot 308 gris clair, a été découverte dans la matinée du 2 mars, sans corps à l'intérieur, à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). D'après les premières constatations des enquêteurs, aucun indice n'a été trouvé dans ce véhicule retrouvé garé sur le parking d'une église, près de la zone portuaire de cette ville avec laquelle la famille n'a aucun lien.

Selon nos informations, des traces de sang ont été retrouvées dans le coffre de la voiture. Ces traces, qui avaient été nettoyées, ont été dévoilées grâce aux examens de la police scientifique. À noter que le tapis du coffre a disparu.

Un manuel scolaire et un drap

Si la voiture n'est pour l'instant d'aucune aide pour les enquêteurs, les recherches menées dans le secteur de Dirinon, près de Brest, ont permis de mettre la main sur un manuel scolaire qui appartient au père de famille. L'ouvrage a été retrouvé à 1,9 kilomètres du lieu de la découverte du pantalon de la fille. Un drap a également été saisi dans le secteur de cette déchetterie, à l'entrée de Loperhet.

L'entrée de la déchetterie verte dans la zone artisanale de Coadic où un livre au nom de Pascal Troadec a été retrouvé Crédit : Patrice Gabard / RTL

Selon une autre source, une carte bancaire a été retrouvée dans le pantalon de Charlotte Troadec mais rien n'indique qui en est le détenteur. Alors que les recherches étaient principalement centrées autour de Dirinon, jeudi 2 mars, elles ont ensuite été élargies à un périmètre de 7km2 avant d'être arrêtées à la nuit tombée. "Au total, 80 gendarmes dont 38 élèves ont été mobilisés pour effectuer des recherches dans cette zone", a déclaré Gilles Doris, officier de communication de la gendarmerie pour la zone de défense Ouest.

Recherches d'éventuels cadavres

Dans l'hypothèse où le pire serait arrivé, des recherches pour découvrir d'éventuels cadavres sont menées. Un hélicoptère doté de caméras thermiques ainsi que 15 motards ont été mobilisés dans le cadre de ces recherches. L'ensemble de la zone côtière à proximité de Dirinon a également été passée au peigne fin par hélicoptère et avec l'aide d'une brigade nautique.



L'étang du Roual, à Dirinon, a été exploré mais rien n'est remonté à la surface. "Une dizaine de points d'eau au total vont être explorés" dans les prochains jours, a précisé Gilles Doris. Les recherches ont repris vendredi 3 mars avec principalement la brigade nautique et des plongeurs.

Le profil du fils interroge les enquêteurs

Alors qu'une procédure pour "homicides volontaires, enlèvements et séquestrations" a été ouverte, les enquêteurs s'intéressent tout particulièrement au fils, âgé de 21 ans, dont le profil a été qualifié d'"instable". Selon les informations du Parisien, le jeune étudiant en BTS Informatique aurait "pété les plombs" en menaçant de mort une personne. Il aurait même écopé de travaux d’intérêt général pour harcèlement. Autres éléments troublants : alors que c'est son véhicule qui avait disparu, c'est également son téléphone portable - retrouvé ensanglanté au domicile de la famille - qui a cessé d'émettre en dernier dans la soirée du 17 février.