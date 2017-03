publié le 03/03/2017 à 09:25

Avec Just Fontaine, le recordman des buts sur une Coupe du monde toujours en vie (83 ans), il aura été l'une des premières légendes du football français. Raymond Kopa s'est éteint vendredi 3 mars à l'âge de 85 ans des suites d'une longue maladie, ont annoncé ses proches. "Il est décédé à 8h15 après une rechute de sa maladie. Raymond a été hospitalisé dimanche", a indiqué son gendre Willam Boucher.



Né à Nœux-les-Mines, dans le Pas-de-Calais, le 13 octobre 1931 de parents polonais, Raymond Kopaszewski de son nom complet débute son parcours professionnel avec Angers à l'âge de 18 ans. Deux ans plus tard, il réalise son rêve en rejoignant le grand club de l'époque, le Stade de Reims. En cinq saisons, il y décroche deux titres de champion de France et atteint la finale de la première édition de la Coupe d'Europe des clubs champions en 1956.

Même s'il ne marque pas face au Real Madrid lors de cette rencontre, Kopa, grâce à ses dribbles redoutables, son jeu léché, sa vision du jeu hors pair, tape dans l’œil des dirigeants madrilènes. Un an plus tôt, le petit gabarit (1,68 m) avait rayonné lors d'un France-Espagne amical (2-1), lui valant le surnom de "Napoléon" par un journaliste anglais. Reims cède sa pépite pour 52 millions d'anciens francs durant l'été et s'offre parallèlement les autres stars de l'époque que sont Just Fontaine, Roger Piantoni et Jean Vincent.



En trois saisons dans la capitale espagnole, l'homme à la raie sur le côté et aux sourcils plongeants compose avec l'Espagnol d'origine argentine Alfredo Di Stefano et le Hongrois Ferenc Puskas, le trio d'attaque le plus redoutable d'Europe. Il est le premier Français à remporter la Coupe d'Europe des clubs champions (1957) et le seul à la conserver deux années de rang (1958, 1959).



A l'été 1959, revenu à Reims, son club de cœur, il retrouve Just Fontaine, son frère d'arme, avec lequel il a écrit un an plus tôt la plus belle page de l'équipe de France de l'époque. Au Mondial 1958 en Suède, leurs exploits conjugués ont conduit les Bleus à la troisième place. Seul le Brésil d'un gamin nommé Pelé s'est montré plus fort en demi-finale (5-2). Mais à défaut de sacre, Kopa est désigné meilleur joueur du tournoi que Fontaine termine avec 13 buts inscrits. Il reçoit surtout cette année-là le prestigieux Ballon d'Or.