publié le 03/03/2017 à 22:40

Convoqué par les juges dans l'affaire des soupçons d'emplois fictifs de Penelope Fillon et de ses enfants mercredi 15 mars, François Fillon est de plus en plus isolé. Bruno Le Maire, Thierry Solère et Patrick Stefanini ont annoncé qu'ils cessaient leur collaboration avec le candidat de la droite. Des sarkozystes, des juppéistes, des lemairistes... Au total, une centaine d'élus ont quitté le navire. Il ne reste autour du candidat que des fillonistes historiques, et encore. Même Bernard Accoyer, secrétaire général des Républicains, et Gérard Larcher, président du Sénat, ont pris leurs distances.



Les deux hommes ont rencontré Nicolas Sarkozy dans la matinée de vendredi 3 mars. L'ancien président s'est entretenu deux fois avec François Fillon au téléphone. Selon nos informations, la discussion a été très franche. L'ancien chef de l'État n'a pas conseillé explicitement à François Fillon de se retirer mais c'était peu ou prou le message. Il lui a dit que la situation était difficilement tenable, qu'il devait faire preuve de lucidité, explique un proche des deux hommes. Et sur la manifestation de dimanche soir (5 mars), Nicolas Sarkozy a été on ne peut plus clair. "C'est une erreur", selon lui. "Elle n'a pas lieu d'être".

François Fillon n'a pas l'intention de céder à ce stade. Ce week-end sera, selon lui, "essentiel". "S'il y a du monde dimanche au Trocadéro, il est convaincu qu'il peut inverser le cours des choses et la courbe des sondages. Voilà ce qu'il confie à ceux qui restent. Mais pour certains, François Fillon est devenu complètement sourd à la réalité. "Fillon, c'est la secte de Waco", s'inquiète un élu, en référence à ce suicide collectif aux États-Unis en 1993 par la folie d'un gourou. Son staff de campagne a d'ailleurs diffusé son agenda pour la semaine prochaine. Comme si de rien n'était...