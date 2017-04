publié le 24/04/2017 à 07:56

Lourde défaite pour la droite et la gauche françaises traditionnelles. Jamais, sous la Ve république, la droite n'avait en effet été absente d'un second tour. Quant aux socialistes, ils n'avaient connu plus grande défaite depuis 1969 et le candidat Deferre. Au terme du premier tour de l'élection présidentielle 2017, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont donc arrivés en tête, le premier avec 23,75 % des voix, la seconde avec 21,5 %, selon les chiffres fournis par le ministère de l'Intérieur. Suivent François Fillon et Jean-Luc Mélenchon, respectivement avec 19,91 % et 19,64 %.



Deux candidats qui se disent "anti-système" s'affronteront donc au second tour. "Je souhaite dans 15 jours devenir votre président, le président de tout le peuple de France", disait Emmanuel Macron lors de son discours dimanche soir, " le président des patriotes face à la menace des nationalistes". Avec ses 7,6 millions de suffrages, Marine Le Pen permet au Front National d'obtenir les meilleurs résultats de son histoire. "Oui je suis la candidate du peuple", a réaffirmé la frontiste devant ses militants.

À écouter également dans ce journal :

- En direct des marcheurs : à l'annonce des résultats, les macronistes ont laissé éclater leur joie. "On gagne l'élection !", "c'est du jamais vu ce qu'on a fait ce soir", "joie et espoir"... tous sont optimistes pour le 7 mai. Lors du discours d'Emmanuel Macron, François Fillon est applaudi après son appel à voter Macron, Marine Le Pen est sifflée. Le candidat lui est allé dîner dans un restaurant chic du VIe arrondissement parisien. "Si vous n'avez pas compris que c'était mon plaisir d'inviter mes secrétaires et les membres de ma sécurité, c'est que vous n'avez rien compris à la vie", lance Emmanuel Macron aux médias.

- En direct des frontistes : du côtés des partisans de Marine Le Pen, au QG de Henin-Beaumont, on est un peu pessimistes. Les militants s'attendaient en effet à un résultat plus élevé pour leur candidate.Et lorsqu'il annonce qu'il appelle à voter Emmanuel Macron au second tour, François Fillon est lourdement sifflé. "Une personne de droite qui va voter à gauche... les gens n'ont plus de conviction", dit un militant sur place. Pour les frontistes, il s'agit désormais de battre campagne en tentant de séduire les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, notamment en opposant les pro et les anti-européens.



- Deux Frances : le premier tour de l'élection de dimanche a mis en évidence deux tendances claires. Le quart nord du pays, de la Normandie à l'Alsace, de l'Indre à la Bourgogne ainsi que certaines régions du sud autour de la Garonne ont placé Marine Le Pen en tête du scrutin. Dans l'Ouest, l'Île-de-France, ainsi que l'Auvergne et les Alpes, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé premier. D'un point de vue générationnel, le fossé est aussi visible : les plus jeunes ont voté Jean-Luc Mélenchon, puis Marine Le Pen et Emmanuel Macron, tandis que les 25 - 35 ans ont opté pour Emmanuel Macron en première option. Les 35 - 60 ans ont d'abord préféré Marine Le Pen, puis Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Enfin chez les 60 ans et plus, c'est François Fillon qui arrive en tête.



- Vue républicaine : François Fillon l'a affirmé, cette défaite est la sienne. Le candidat LR a toutefois appelé à voter pour Emmanuel Macron au second tour. "L'abstention n'est pas dans mes gênes, surtout lorsqu'un parti extrémiste s'approche du pouvoir. Il n'y a pas d'autre choix que de voter contre l'extrême droite", a ainsi déclaré le candidat malheureux. Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin et d'autres ténors républicains ont également appelé à voter pour le candidat d'En Marche ! Un bureau politique LR devrait avoir lieu en ce lundi aux alentours de 18 heures afin, notamment, de définir une stratégie en vue des élections législatives.



- Vue insoumise : du côté des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, la déception est également grande. Le candidat le dit lui-même, "les médiacrates et oligarques jubiles". Il ne donne cependant aucune consigne de vote. "Chacun d'entre vous sait en conscience quel est son devoir, dès lors je m'y range", a déclaré le candidat lors de son discours. "Je n'ai reçu aucun mandat des 450.000 personnes qui ont décidé de présenter ma candidature".



- Vue socialiste : avec 6,3 % des voix, le Parti socialiste réalise le pire score de son histoire à une élection présidentielle. Benoît Hamon a endossé l'entière responsabilité de cette défaite. "J'ai échoué à déjouer le désastre qui s'annonçait depuis plusieurs mois, et voire depuis plusieurs années", a-t-il ainsi déclaré. "J'appelle le plus fort possible à battre l'extrême droite, et je fais une distinction claire, totale entre un adversaire politique et une ennemie de la République", a-t-il ajouté concernant le second tour.