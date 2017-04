publié le 23/04/2017 à 20:33

"Le combat continue", a lancé Benoît Hamon un peu après 20 heures, dimanche 23 avril. Le candidat du Parti socialiste (PS) a rapidement pris la parole après sa lourde défaite et n'a pas hésité à appeler à battre "le plus fortement possible" Marine Le Pen au second tour en votant pour Emmanuel Macron.



Benoît Hamon a appelé à voter pour le candidat En Marche ! "même si celui-ci n'appartient pas à la gauche et n'a pas vocation à la représenter demain". "Je fais une distinction claire, totale, entre un adversaire politique et une ennemie de la République", a lancé le candidat. Sa porte-parole, Aurélie Filippetti, a également jugé "indispensable" de "contrer la menace FN".

Le candidat socialiste a admis une "sanction historique" avec l'élimination du PS dès le premier tour de l'élection présidentielle, tout en estimant que "la gauche n'est pas morte".