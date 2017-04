publié le 24/04/2017 à 07:13

Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affronteront au second tour de l'élection présidentielle, le 7 mai prochain. Le premier acte électoral, à l'issu duquel le candidat d'"En Marche !" est arrivé en tête face à la candidate du Front national, a été particulièrement suivi aux États-Unis. Les Américains restent très prudents. D'abord parce que c'est difficile pour eux de comprendre notre système électoral. Ensuite, ils ont vécu la surprise Trump. Donc les télévisions et les journaux américains enregistrent le résultat mais ne tirent pas de plans sur la comète.



Trois choses les frappent. D'abord que les deux qualifiés sont des outsiders, ne font pas partie des deux grands partis qui structurent la vie politique française depuis des décennies -, qui ont été balayés dès le premier tour. Cela stupéfait les Américains qui, eux aussi, ont un système équivalent (le Parti démocrate et le Parti républicain). Autre surprise : le score de Jean-Luc Mélenchon, qu'ils voient comme un candidat nostalgique du communisme, ce qui leur semble tout à fait cocasse. Ils ont du mal à comprendre ce qu'est cette France des insoumis.

La troisième surprise, c'est le score de Marine Le Pen, qui est la candidate sur laquelle s’est focalisée la presse ici ces dernières semaines. Les Américains ont du mal à comprendre comment une candidate peut tenir les propos sur le la déportation qu’elle a prononcé sur RTL récemment. Comment elle peut avoir dans son parti des gens qui ont soutenu son père, lorsqu'il parlait de l’Holocauste comme d’un détail de l’Histoire.