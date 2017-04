publié le 23/04/2017 à 22:38

François Hollande exprimera "très clairement" son choix pour le second tour de la présidentielle et "rapidement" mais pas dimanche 23 avril soir, a-t-on appris auprès de l'Élysée, qui a précisé que le président avait déjà félicité Emmanuel Macron. "Bien entendu, le président exprimera très clairement son choix pour le deuxième tour de l'élection", a-t-on déclaré de même source.



"Le président, dès qu'il a eu les premières estimations solides, vers 20h15, a appelé Emmanuel Macron pour le féliciter pour sa qualification pour le deuxième tour de l'élection présidentielle", toujours selon l'Elysée. "Vous imaginez bien son choix entre un de ses anciens ministres qui a travaillé avec lui et la représentante de l'extrême droite", a insisté un proche du chef de l'État.

Le chef de l'État a suivi la soirée électorale depuis son bureau élyséen entouré de ses plus proches collaborateurs, Jean-Pierre Jouyet (secrétaire général de l'Élysée), Jean-Pierre Hugues (directeur de cabinet) et Gaspard Gantzer (conseiller communication).





Hollande s'exprimera rapidement

Interrogé par l'AFP, l'Elysée n'a pas précisé quelle forme prendra cette déclaration, indiquant simplement qu'elle se fera "sous la forme qu'il décidera". "Le président ne s'exprimera pas ce soir mais il s'exprimera rapidement", a-t-on spécifié de même source, relevant que "le Premier ministre Bernard Cazeneuve s'était déjà exprimé" dans la soirée et qu'il appartenait "aux candidats à l'élection présidentielle" de prendre la parole dans un premier temps. Selon un proche du chef de l'Etat, Emmanuel Macron "est en situation de remporter l'élection présidentielle", ayant "su proposer une offre renouvelée qui a permis de rassembler".



Marine Le Pen, observe ce proche, "obtient un score trop élevé puisqu'il lui permet d'être au second tour, même s'il est moins important que ce que les sondages avaient pu annoncer la semaine dernière et que les scores qu'elle a obtenus au cours des élections européennes et locales au cours du quinquennat". L'enjeu du second tour est "qu'elle fasse le score le moins élevé possible", poursuit-on de même source.

Fillon "disqualifié" par "sa campagne"

Quant à François Fillon, le candidat de la droite, "sa campagne l'a disqualifié puisqu'il n'est pas au second tour" tandis que Jean-Luc Mélenchon, le leader de La France insoumise, "a certainement su capter une aspiration dans l'opinion mais en proposant des solutions qui ne lui ont pas permis de convaincre et de rassembler". Quant à Benoît Hamon, poursuit ce proche, "il a certainement pâti, d'une part, de sa stratégie et de sa ligne politique et, d'autre part, du vote utile".